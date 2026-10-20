Padel APC: Se disputó 8° y última fecha del circuito

Se disputó durante todo el fin de semana la octava y última fecha del Circuito de la Asociación Padel Club y los jugadores representativos de Centro Social fueron protagonistas.

Esta fecha especial fue organizada por Apc, por lo que no dispuso de una sede central, jugándose de esta manera en todos los clubes que forman parte de la Asociación.

DAMAS:

CATEGORÍA:

Carolina Ferreyra junto a su compañera, Macarena Giacumino fueron subcampeonas.

Carolina Dalmasso alcanzó las semifinales.

Cuartos de final para Paulina Tagliafierri y Daniela Pagani.

Participaron Cintia Beltramino, Candela Senn, Morena Rivera, Yanela e Ileana Ghelfi, Irina Domé y Verónica Comba.

CATEGORÍA:

Cuartos de final para Malena Burgener, Luisina Schiavino y Erika Poletto.

CABALLEROS:

CATEGORÍA:

Matías Castro fue semifinalista.

Participaron Matías Baudino, Nicolás Isleño, Matías Musso, Mariano Cabrera, Matías Astrada, Gabriel Strumia, José Chiapero, Paulo Nazzi, Víctor Vivas, Leandro Gallo, Maximiliano Marengo, Ignacio Quieroga, Benjamín Maisterrena y Franco Chiapero.

CATEGORÍA:

Mauro García, Jorge Peralta, Marcos Robledo y Matías Martín alcanzaron los cuartos de final.

CATEGORÍA:

Participaron Bautista Gallotto, Gustavo Milanesio, Gabriel Lencina, Gael Zárate y Guillermo Libua.

Así finalizó el calendario regular puntuable de APC, con muchos de nuestros jugadores logrando la clasificación al Torneo Máster, competencia que reúne a los 12 mejores posicionados del ranking anual.

Este se disputará en noviembre y tendrá a nuestras canchas rojinegras como anfitrionas.