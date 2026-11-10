Papa León: “Gracias a todos por el cariño con el que me han recibido”

La visita oficial del Papa León XIV a la capital provincial concluyó esta tarde con su última actividad en la Catedral, donde fue recibido entre aplausos, cantos y vivas de los fieles que colmaron la nave central.

El pontífice mantuvo un encuentro con obispos, diáconos, sacerdotes, religiosos, personas consagradas y seminaristas provenientes de distintos puntos del país, en un clima de profundo recogimiento y reflexión pastoral.

“Gracias por el cariño con el que me han recibido. Me alegra mucho encontrarme con ustedes: miembros de la vida consagrada, seminaristas, sacerdotes y todos los bautizados que han entregado la vida al servicio del Señor y de su pueblo”, dijo León XIV en el inicio de su mensaje.

La convocatoria trascendió los muros de la Catedral: miles de cordobeses y peregrinos colmaron los alrededores de la Plaza San Martín para seguir de cerca la presencia del Santo Padre en el templo histórico de la capital y manifestarle su afecto entre banderas y muestras de devoción.

En otro pasaje de su alocución, el Santo Padre rescató el legado de su predecesor en el Trono de San Pedro. “El Papa Francisco lo expresó con palabras que merecen ser recordadas: ‘La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”.

“El hambre -continuó- y las injusticias apremian y reclaman una respuesta; también la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna. La caridad cristiana se compromete seriamente con todo ello, sin olvidar que quien sufre necesita recibir de nosotros el mayor don que la Iglesia posee: Jesucristo”.

A la vez, rescató la tradición ignaciana profesada en Córdoba, vinculada a figuras como Mama Antula, el Cura Brochero y el propio Papa Francisco. Y consideró que la vigencia de los ejercicios espirituales siguiendo esta senda resultan una herramienta pastoral fundamental de conversión y discernimiento.

A través de pantallas gigantes ubicadas en el espacio público, la multitud pudo acompañar cada instancia de este hito institucional y religioso que ratifica a Córdoba como un punto central en la visita apostólica del Pontífice.

“Sueñen con una iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco”, dijo en su exhortación final León XIV, invitando a “mirar la Argentina con esperanza, soñando con comunidades vivas, vocaciones sólidas y una Iglesia audaz”.

En sus palabras de bienvenida, el arzobispo de Córdoba Ángel Rossi agradeció al Papa “su testimonio de sacerdocio y vida consagrada en modo diaconal, de un evangelio pisado con los pies, pisando nuestro barro, las guardias de los hospitales, los pasillos de las cárceles”.

Además, y dirigiéndose a los clérigos presentes, Rossi remarcó que “gracias a Dios, hay en nuestra Córdoba y en Argentina fecunda vida sacerdotal y consagrada en nuestra tierra”.

Devoción popular

En los alrededores de la Plaza San Martín, en pleno centro cordobés, los asistentes destacaron el grato recuerdo que les deja la jornada y el profundo mensaje del pontífice.

“Nos llega mucho al corazón porque es alguien que se acerca al pueblo y habla de las personas con discapacidad y de los más pobres”, dijo Daniela, una peregrina que llegó desde Buenos Aires.

Además, valoró la organización del masivo encuentro y las herramientas dispuestas para orientar a los visitantes: “Estuvo todo muy bien señalizado y la página ‘Papa en Córdoba’ funcionó muy bien, con todos los mapas y los accesos”.

Belén, una visitante que llegó de Paraguay para participar del histórico encuentro, rescató el llamado a la unión y al rol de las madres y las abuelas en la fe. “Es un camino fundamental que deben seguir con mucha fuerza: guiar a los niños a través de la oración y de la unión”, dijo.

Pablo, un vecino de Unquillo que pasó por la plaza, también rescató la apelación papal a la unión. “Es un mensaje sumamente importante, especialmente en la época que estamos transitando los argentinos; creo que es momento de empezar a unificarnos para poder salir adelante, llegó en el momento justo”, remarcó.