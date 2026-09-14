  • 14 septiembre, 2026

Locales

Pasó con éxito la 2° edición de la Fiesta Regional de la Pasta Rellena. 1° premio para representantes de Altos de Chipión

Sep 14, 2026

Este domingo se realizó en el salón del Club Bertossi de Brinkmann la segunda edición de la Fiesta Regional de la Pasta Rellena.

Una excelente jornada con la participación de 7 instituciones en el concurso de cocineros, show musical de «Los proteñitos», chocolate tómbola, y demás atractivos.

Las ganadoras del concurso fueron Gimena Suppo y Sofía Caro, representantes de la Municipalidad de Altos de Chipión, quienes presentaron “ravioles alpinos”.

Las ganadoras se llevaron como premio la suma de $400.000. También se destacó hasta el 5° puesto con premios de 300, 200, y 100mil pesos.

El jurado estuvo compuesto por Polvi Montenegro, Mauricio Actis, Carolina y Luciana Beltramino, Silvina Arrieta y Daniel Corvalán. Cada uno de ellos destacó la excelente elaboración de los ravioles presentados.

El Intendente Mauricio Actis destacó el éxito de esta segunda edición, agradeciendo a todos los presentes y asegurando que el próximo año se seguirá apostando por el crecimiento de esta fiesta.

Listado completo de ganadores:

1°: Municipalidad Altos de Chipión.

2°: Municipalidad de Miramar.

3°: Municipalidad de La Paquita.

4°: Club La Flor.

5°: Club Centro Social.

También participaron Municipalidad de Freyre y Club Bertossi.