Peregrinación «El Camino de Brochero» fue reprogramada para el sábado 19 de septiembre

La Municipalidad de Villa Cura Brochero y el Santuario Nuestra Señora del Tránsito y Santo Cura Brochero informan que la 13° Peregrinación “El Camino de Brochero”, prevista originalmente para el sábado 12 de septiembre, fue reprogramada para el próximo sábado 19 de septiembre debido a las condiciones climáticas adversas pronosticadas para la región.

La decisión fue adoptada por recomendación de Defensa Civil y otros organismos de la Provincia de Córdoba, con el objetivo de resguardar la seguridad de los peregrinos, vecinos y visitantes que cada año participan de esta significativa manifestación de fe en homenaje a los 13 años de la Beatificación de San José Gabriel del Rosario Brochero.

Según informaron los organizadores, los pronósticos anticipan la posibilidad de lluvias y nevadas que podrían generar situaciones de riesgo a lo largo de los 28 kilómetros del recorrido. Entre las principales contingencias previstas se encuentran la presencia de agua y barro en distintos sectores del camino, crecidas de arroyos, anegamientos y condiciones que podrían derivar en cuadros de hipotermia para los participantes.

Asimismo, se aclaró que el sábado 12 de septiembre no se desplegará el operativo especial previsto para la peregrinación. En consecuencia, no habrá cobertura sanitaria, puestos de hidratación, asistencia logística ni acompañamiento de las comunas, municipios e instituciones que habitualmente forman parte del dispositivo de apoyo.

Del mismo modo, el seguro de vida incluido en la inscripción no tendrá vigencia para quienes decidan realizar el recorrido en la fecha originalmente programada.

Por tal motivo, la Municipalidad de Villa Cura Brochero y las instituciones organizadoras solicitan expresamente a vecinos, caminantes y peregrinos no emprender la caminata el sábado 12 de septiembre, atendiendo a los riesgos asociados a las condiciones meteorológicas y a la ausencia del operativo de prevención y asistencia.

La totalidad de la organización, la logística y los servicios previstos se pondrán en marcha el sábado 19 de septiembre, fecha en la que se desarrollará la peregrinación bajo el lema de caminar juntos en oración, recorriendo los senderos que marcaron la vida y la obra del Santo Cura Gaucho.

La concentración de los participantes será a las 6:00 horas, mientras que la partida está prevista para las 7:00 horas desde Giulio Cesare, con llegada a Villa Cura Brochero.

La inscripción mantiene un valor de $5.000, mientras que la participación continúa siendo gratuita para residentes del Departamento San Alberto.

Las personas interesadas pueden completar su inscripción a través del formulario habilitado por la organización y realizar consultas al teléfono 03544-15544470. También pueden obtener más información en la Oficina de Turismo de Villa Cura Brochero, todos los días de 8 a 20 horas, o mediante el correo electrónico turismo@villacurabrochero.gov.ar.

Con esta reprogramación, la comunidad brocheriana se prepara para vivir una nueva jornada de espiritualidad, encuentro y tradición, manteniendo vivo el legado de quien dedicó su vida al servicio de los demás y se convirtió en uno de los mayores símbolos de fe de la Argentina.