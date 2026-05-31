PFA concretó nuevo operativo en Frontera, límite con San Francisco

En el marco del Plan Bandera dispuesto por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en la ciudad de Frontera a dos sujetos acusados por venta de cocaína al menudeo.

La presente causa impulsada por la Fiscalia Regional N°5 de Rafaela a cargo del Dr. Carlos Vottero y la Fiscal Dra. Analia Abreú, tuvo lugar a partir de las diversas tareas investigativas realizadas por la División Antidrogas San Francisco, mediante las cuales se detectó un posible punto de acopio y venta de drogas en la mencionada localidad.

Ampliando las pesquisas, los detectives identificaron a dos hombres como los responsables de las actividades ilícitas.

Con el material obtenido por los federales, el Juzgado Penal de Primera Instancia de la Quinta Circunscripción Judicial de Rafaela, a cargo del Dr. Nicolás Stegmayer ordenó el allanamiento de la finca.

Durante el procedimiento se logró la detención de ambos investigados.

Además se secuestraron gran cantidad de dosis de cocaína, de las cuales varias habían sido descartadas por los involucrados en las alcantarillas y en el pozo negro de la vivienda. Asimismo se incautaron dinero en efectivo producto de la venta de las sustancias ilícitas y elementos de interés para la causa.

Los detenidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los elementos incautados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).