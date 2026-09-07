Plan FinEs: Comenzaron pre-inscripciones del Plan de Estudios Secundarios para Jovenes y Adultos

El Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, a través de la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos, informa que ya comenzaron las preinscripciones 2026 del Plan nacional de Finalización de Estudios Secundarios para Jóvenes y Adultos (FinES), para las/os interesadas/os radicadas/os en territorio cordobés.

La nueva edición del Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios para Jóvenes y Adultos (FinEs), está destinado a completar la educación secundaria de quienes hayan concluido en forma regular el último año de ese nivel, pero adeudan materias para su finalización.

FinEs habilita que las y los estudiantes puedan rendir asignaturas de cualquier año y equivalencias, tanto en este plan como en su escuela de origen, siempre que el domicilio actual de la/el aspirante esté en la provincia de Córdoba

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, sostiene que “el Plan FinEs además de facilitar la finalización de estudios secundarios del ciclo orientado, permite que se amplíen las oportunidades laborales y académicas de las egresadas y los egresados en Córdoba”.

El director general de la DGEJyA, Sergio Cornatosky, destaca “que la tarea que llevan a cabo las y los docentes en tanto guías del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, es imprescindible para que los estudiantes adquieran las competencias necesarias para mejorar sus posibilidades de desarrollo”.

En la línea deudores de materias de esta nueva edición podrán inscribirse quienes cumplan los siguientes requisitos:

Tener 18 años o más

Haber finalizado los estudios secundarios de manera regular en el año 2024 o anteriores y adeudar materias

Tener domicilio en la provincia de Córdoba

No pertenecer a escuelas técnicas (cualquiera sea la orientación)

No estar preinscripta/o en el Plan Terminalidad@Cba

Las preinscripciones se llevarán a cabo del 3/09/26 al 20/09/26 en el siguiente enlace: bit.ly/FinEs2026

Por cualquier duda o consulta, podés escribir a: plan.fines@me.cba.gov.ar / planfines.cordoba@gmail.com o podrán consultar en Av. Colón 778 – Planta Baja – Ciudad de Córdoba, o bien llamar al Tel: (0351) 4462400 – Int. 2616, en el horario de 08.00 a 18.00 horas