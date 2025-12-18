Plaza San Martín de Morteros se convertirá en el centro de la Magia Navideña

El sábado 20 y domingo 21 de diciembre, a partir de las 19 horas, la Plaza San Martín se convertirá en el epicentro de la magia navideña con la realización del Paseo Navideño, una propuesta pensada para compartir en familia y celebrar estas fechas tan especiales.

En el marco de las fiestas de fin de año, el Municipio impulsa este encuentro con el objetivo de acercar alegría y generar espacios de encuentro, promoviendo valores como el amor, la solidaridad y la generosidad, especialmente entre los más pequeños.

Durante la jornada del domingo 21 Papá Noel estará presente para compartir un momento especial con las familias y los niños y niñas, regalando sonrisas y recuerdos inolvidables. Además, el evento contará con la participación de bailarines del staff de “El Ojo Artistas de Raíz”, quienes ofrecerán intervenciones artísticas para disfrutar en comunidad.

El Paseo Navideño también incluirá un espacio destinado al Paseo de Artesanos y Emprendedores, donde vecinos y vecinas podrán recorrer distintos stands con propuestas artesanales, gastronómicas y de producción local, fomentando el consumo y el apoyo al talento de la ciudad.

Desde el Municipio se invita a toda la comunidad a participar de esta actividad gratuita y abierta, pensada para celebrar la Navidad en un clima de alegría, encuentro y participación.