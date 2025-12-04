Policía Ambiental devolvió a su habitar a un Oso Melero, un gato montés y diferentes aves

El equipo técnico de Policía Ambiental, dependiente del Ministerio de Ambiente y Economía Circular (MAyEC), devolvió a su hábitat a un oso melero en el norte del departamento Punilla, luego de que completara su proceso de rehabilitación en el centro de rescate Tatú Carreta.

El ejemplar había sido rescatado en el mes de noviembre en la localidad de Villa Quilino, cuando una vecina dio aviso a las autoridades sobre la presencia del oso melero en el patio de su vivienda.

Tras recibir el alta veterinaria, los Agentes de Policía Ambiental evaluaron el área de distribución y los requerimientos de hábitat de la especie para planificar la reinserción.

En el mismo procedimiento fueron liberadas 33 aves: 15 reinamoras, 5 reyes del bosque, 3 pepiteros chicos, 5 cabecitas negras y 5 piquitos de oro.

También se devolvió a su hábitat a un gato montés.

Los animales proceden de operativos de rescate y control llevados a cabo por el ministerio, habiendo completado el período de cuarentena sanitaria requerido.

La jornada contó con la presencia de la ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores; el secretario de Policía Ambiental, Adrián Rinaudo; la subsecretaria de Policía Ambiental, María Belén Blanda, equipo técnico del MAyEC y profesionales del centro Tatú Carreta.

«Cada operativo de reinserción representa un logro significativo para nuestra gestión. Estas acciones no solo restituyen el equilibrio de nuestros ecosistemas, sino que también reflejan nuestro compromiso con la conservación de la biodiversidad provincial», afirmó Victoria Flores.

Todos los ejemplares de fauna silvestre rescatados deben cumplir un proceso de cuarentena sanitaria obligatorio y, de ser necesario, una instancia de rehabilitación para fortalecer conductas o rasgos físicos que les permitan sobrevivir en su entorno.

«Nos genera una enorme satisfacción cada vez que logramos devolver a su hábitat natural a los animales rescatados. Cada liberación representa mucho tiempo de trabajo junto a los centros de rescate, que realizan una labor invaluable para hacer posible este momento», agregó Adrián Rinaudo, secretario de Policía Ambiental.

Si ves ejemplares de fauna silvestre heridos, enfermos o en problemas podés comunicarte con Policía Ambiental por WhatsApp 351-3108709 (lunes a viernes de 8 a 20 h y sab-dom de 11 a 17 h).

También podés dar aviso a la Patrulla Ambiental de la Policía de la Provincia al 0351- 4344163 (llamada) o llamar al 911.