Prensa Centro: Jugaron Masters de Padel de la APC

En esta competencia especial que acceden los mejores 12 jugadores posicionados en el ranking anual de cada categoría, Centro Social, con 34 clasificados fue el club que más aportó de todos los que conforman la Asociación Padel Club entre damas y caballeros.

El torneo se distribuyó en las distintas instituciones que conforman Apc y dio cierre en el club Sportivo Suardi, donde se jugaron todas las finales.

CABALLEROS:

”SUMA 6”:

Participó Andrés Fontanini.

CATEGORÍA:

Jorge Peralta junto a su compañero Hernán Galfré fueron campeones.

CATEGORÍA:

Matías Castro acompañado de Juan Gorgerino se quedaron con el primer puesto.

Semifinales para Ignacio Quiroga.

CATEGORÍA:

Jonathan Barros, quien compartió cancha con Federico Rubiolo se consagraron campeones.

Matias Musso, Paolo Raspo y Paulo Nazzi fueron semifinalistas.

Participó César Zárate

CATEGORÍA:

Pablo González y su compañero Alan Montenove se quedaron con el titulo.

La dupla rojinegra, Nicolás Racca / Matías Astrada obtuvieron el subcampeonato.

Gabriel Lencina, Danilo Morini y Bruno Blangetti fueron semifinalistas.

Participaron Damián Martino, Francisco Heredia, Sebastián Scalerandi, Sebastián Burga y Pablo Raspo.

CATEGORÍA:

Maximiliano Mikles que compartió cancha con Ezequiel Farías fueron subcampeones.

Semifinales para Franco Fassano y Guillermo Viroglio.

DAMAS:

”SUMA 9”:

Vanesa Maldonado junto a su compañera, Agustina De Paul fueron campeonas.

CATEGORÍA:

Segundo puesto para Erika Poletto, que compartió cancha con Ana Milanesio.

Participó Malena Burgener.

CATEGORÍA:

Jimena Pivetta junto a Carolina Chávez, fueron campeonas.

Araceli Rivero alcanzó las semifinales.

Participó además Natacha Beltramino.

CATEGORÍA:

Participaron Magali Farías Olivero y Natalia Pratto.

CATEGORÍA:

Participaron Candela Senn, Yanela e iIiana Ghelfi.