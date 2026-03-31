Prensa Centro: Más resúmen del finde deportivo

Desde Prensa de Centro Social, informaron sobre diferentes disciplinas deportivas que tuvieron competencia y participación de local, y también en diferentes localidades de la región.

INFORME PRENSA CENTRO

TENIS

Por un lado, comenzó la actividad para los más pequeños.

El domingo, estuvieron presentes en el primer encuentro de Mini Tenis del año, organizado por el club Tiro de Morteros.

En una jornada donde participaron más de 30 jugadores de la zona, los peques rojinegros disfrutaron de una jornada de tenis y mucha diversión.

Quienes representaron a Centro fueron:

– Blanca Martinez.

– Inés Molino.

– Giovanna Dogliani.

– Gaspar Amerio.

– Gael Juárez.

– Benicio Bai.

Por otro lado, con gran cantidad de participantes, se disputó en nuestras canchas el torneo abierto para el público en general.

En caballeros participaron jugadores de Cuarta y Quinta categoría, mientras que en damas lo hicieron las jugadoras de categorías A y B.

PADEL

Durante todo este fin de semana jugadores del club participaron del Torneo Clasificatorio, que otorga lugares al certamen provincial que se jugará en el mes de mayo en la ciudad de Córdoba.

Centro estará presente con 7 jugadores representando a la Asociación Padel Club (Apc).

Además, en la jornada del domingo, los más pequeños del Padel de Centro estuvieron presentes en el Primer Encuentro de Escuelas de Padel de Apc

Más de 10 niños representaron al Rojinegro en este Encuentro, que tuvo sede en las instalaciones del club Nueve de Morteros.

Jornada de diversión, aprendizaje y mucho padel para todos nuestros alumnos, quienes estuvieron acompaños por el profe de la disciplina, Benjamín Juárez.

FÚTBOL

En futbol infantil, Centro recibió a Sportivo Suardi por una nueva fecha de la Liga Regional.

Resultados:

– Décima: victoria 10 a 1 (Francisco Williner x4, Lorenzo Tomasini x3, Augusto Giaveno x2 y Michel Cenizo).

– Promo: derrota 1 a 0.

– Octava: victoria 4 a 1 (Genaro Daniele, Thiago Tévez, Juan Morressi y Rafael Genovesio).

– Pre infantil: derrota 3 a 2 (Manuel Amprimo x2).

– Sexta: victoria 3 a 1 (Alejo Núñez x2 y Benjamin Baulia).

– Infantil: victoria 1 a 0 (Ulises Fernández).

– ⁠Pre juvenil: victoria 5 a 0 (Jonathan Sánchez x2, Valentino Pessuto, Nicolás Yralde y Francisco Bosio).

– Juvenil: victoria 3 a 0 (Bautista Alesso, Lucas Peralta y Jonás Genovesio).

En la próxima, Centro es nuevamente local, recibiendo a Tiro Federal por la cuarta fecha.

BÁSQUET

Por la fecha 3 de la Liga Provincial, las categorías U15 y U17 recibieron este domingo a Pilar Sport.

Fueron ambas victorias de Centro:

– U15: 70-49 (Mario Cuello 24, Salvador Balbo 18).

– U17: 82-54 (Nicolás Negri Varela 31, Agustín Enrico 17, Tiago Cerutti Cárcano 15).

Este miércoles, los chicos vuelven a jugar por la cuarta fecha recibiendo a Tiro Federal para luego cerrar la fase regular visitando a Bell de Bell Ville y Pilar Sport.

HOCKEY

Nueva victoria para el rojinegro

Las chicas de primera de Centro viajaron este domingo a Rafaela para jugar por la tercera fecha de la FOSH, enfrentando a San Lorenzo de Tostado.

Allí, en una muy calurosa jornada, el rojinegro logró una amplia victoria por 9 a 1.

Virginia Irazoqui x5, Tatiana Gómez x2 y Marcela Manzur también en dos oportunidades, fueron las goleadoras de la tarde.

La próxima fecha será el domingo 19 de abril y Centro jugará dos partidos: ante La Cañada y El Bochazo.