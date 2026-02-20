Preparan nueva edición del Congreso de Educación

El Ministerio de Educación se prepara para realizar una nueva edición del Congreso de Educación en 2026, una ambiciosa iniciativa de formación integral y construcción colectiva que busca rediseñar los aprendizajes frente a los desafíos de la Inteligencia Artificial (IA), las transformaciones culturales y los desafíos del presente.

A diferencia de los formatos tradicionales, esta edición se concibe como una experiencia extendida y dinámica, que iniciará formalmente en marzo con el lanzamiento de su plataforma virtual y se desplegará hasta el 30 de junio con instancias presenciales en todas las regiones educativas, integrando a comunidades locales, familias y estudiantes.

«Este congreso es un llamado a la acción con énfasis en la importancia de la construcción de aprendizajes. Queremos compartir y actualizar debates pedagógicos y poner en valor las experiencias transformadoras que ya ocurren en nuestras aulas. En tiempos de IA, nuestro eje sigue siendo la construcción de aprendizajes con sentido humano y territorial», destacó Horacio Ferreyra, ministro de Educación.

El programa se estructura en cinco áreas clave: Currículum y Progresiones de Aprendizaje, Educación para el Desarrollo Sostenible, Educación y Territorios, y espacios específicos diseñados para Estudiantes y Familias. La propuesta presencial incluirá formatos disruptivos como hackatones, conversatorios, talleres, rondas de familias y muestras vivenciales en localidades referentes de la provincia.

“Abordaremos ejes centrales del TransFORMAR@Cba, principalmente sobre el currículum y las progresiones de aprendizaje. También, compartiremos experiencias e ideas de surgidas en el marco de la Red de Instituciones Educativas que Innovan, trabajaremos los desafíos educativos y sociales en tiempos de IA, propuestas de educación con tecnologías, el bienestar educativo, la salud, el protagonismo estudiantil, entre otros”, afirmó Gabriela Peretti, secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación.

Por su parte, la secretaria de Educación de la Municipalidad de Córdoba, Alicia La Terza, mencionó: “El Congreso se presenta como un espacio de diálogo e intercambio de metodologías y estrategias pedagógicas, fomentando la vinculación entre la diversidad de actores, articulando distintas áreas y disciplinas para avanzar en la mejora educativa, y poniendo en el centro el bienestar y las necesidades socioeducativas de los estudiantes”.

Este año, se incluirá como destinatarios a las familias, a las y los estudiantes, y a equipos y/ o referentes de gobiernos locales:

Espacio para estudiantes: Un espacio con voz propia para pensar la secundaria desde el bienestar y el protagonismo.

Un espacio con voz propia para pensar la secundaria desde el bienestar y el protagonismo. Educación y territorios: junto a las Coordinaciones Locales de Educación (CLE) se propondrán experiencias, propuestas y mesas de trabajo para fortalecer el derecho a la educación desde la gestión y organización territorial.

mesas de trabajo para fortalecer el derecho a la educación desde la gestión y organización territorial. Espacio para Familias: Charlas específicas sobre diversas temáticas y rondas de debate para familias sobre diversas temáticas de la agenda de cuidados y la educación.

En este sentido la Directora General de Innovación Educativa, Eugenia Rotondi destacó: «contaremos con profesionales y especialistas de la educación que nos invitan a intercambiar miradas, compartir reflexiones y recrear propuestas, pero también, queremos sumar a las familias, a las comunidades y a los propios estudiantes, poniendo en valor la educación como un asunto común”.

Cronograma y modalidades

Etapa Virtual (desde el 15 de marzo): Lanzamiento del sitio web con conferencias centrales, mesas de experiencias, y diversas cápsulas referidas a las cinco áreas temáticas centrales.

Lanzamiento del sitio web con conferencias centrales, mesas de experiencias, y diversas cápsulas referidas a las cinco áreas temáticas centrales. Etapa Presencial (abril, mayo y junio): jornadas presenciales en localidades referentes de las regiones educativas de toda la provincia con talleres sobre Educación Ambiental, ESI, Educación Financiera y Seguridad Vial.

jornadas presenciales en localidades referentes de las regiones educativas de toda la provincia con talleres sobre Educación Ambiental, ESI, Educación Financiera y Seguridad Vial. Puntaje y Certificación: La participación es libre y gratuita. Se otorgará puntaje docente a quienes completen las instancias de evaluación publicadas en la web oficial.

El Ministerio invita a toda la comunidad a sumarse a este debate federal y disruptivo. La grilla completa de actividades se actualizará permanentemente en el portal oficial que pronto estará activo aquí: https://congresoeducacioncba.com.ar/pre-home/