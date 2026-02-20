  • 20 febrero, 2026

Preparan nueva edición del Congreso de Educación

El Ministerio de Educación se prepara para realizar una nueva edición del Congreso de Educación en 2026, una ambiciosa iniciativa de formación integral y construcción colectiva que busca rediseñar los aprendizajes frente a los desafíos de la Inteligencia Artificial (IA), las transformaciones culturales y los desafíos del presente.

A diferencia de los formatos tradicionales, esta edición se concibe como una experiencia extendida y dinámica, que  iniciará formalmente en marzo con el lanzamiento de su plataforma virtual y se desplegará hasta el 30 de junio con instancias presenciales en todas las regiones educativas, integrando a comunidades locales, familias y estudiantes.

«Este congreso es un llamado a la acción con énfasis en la importancia de la construcción de aprendizajes. Queremos compartir y actualizar debates pedagógicos y poner en valor las experiencias transformadoras que ya ocurren en nuestras aulas. En tiempos de IA, nuestro eje sigue siendo la construcción de aprendizajes con sentido humano y territorial», destacó Horacio Ferreyra, ministro de Educación.

El programa se estructura en cinco áreas clave: Currículum y Progresiones de Aprendizaje, Educación para el Desarrollo Sostenible, Educación y Territorios, y espacios específicos diseñados para Estudiantes y Familias. La propuesta presencial incluirá formatos disruptivos como  hackatones, conversatorios, talleres, rondas de familias  y muestras vivenciales en localidades referentes de la provincia.

“Abordaremos ejes centrales del TransFORMAR@Cba, principalmente sobre el currículum y  las progresiones de aprendizaje. También, compartiremos experiencias e ideas de surgidas en el marco de la Red de Instituciones Educativas que Innovan, trabajaremos los desafíos educativos y sociales en tiempos de IA, propuestas de educación con tecnologías, el bienestar educativo, la salud, el protagonismo estudiantil, entre otros”, afirmó Gabriela Peretti, secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación.

Por su parte, la secretaria de Educación de la Municipalidad de Córdoba, Alicia La Terza, mencionó: “El Congreso se presenta como un espacio de diálogo e intercambio de metodologías y estrategias pedagógicas, fomentando la vinculación entre la diversidad de actores, articulando distintas áreas y disciplinas para avanzar en la mejora educativa, y poniendo en el centro el bienestar y las necesidades socioeducativas de los estudiantes”.

Este año, se incluirá como destinatarios a las familias, a las y los estudiantes, y a equipos y/ o referentes de gobiernos locales: 

  • Espacio para estudiantes: Un espacio con voz propia para pensar la secundaria desde el bienestar y el protagonismo.
  • Educación y territorios: junto a las Coordinaciones Locales de Educación (CLE) se propondrán experiencias, propuestas y mesas de trabajo para fortalecer el derecho a la educación desde la gestión y organización territorial.
  • Espacio para Familias: Charlas específicas sobre diversas temáticas y rondas de debate para familias sobre diversas temáticas de la agenda de cuidados y la educación.

En este sentido la Directora General de Innovación Educativa, Eugenia Rotondi destacó: «contaremos con profesionales y especialistas de la educación que nos invitan a intercambiar miradas, compartir reflexiones y recrear propuestas, pero también, queremos sumar a las familias, a las comunidades y a los propios estudiantes, poniendo en valor la educación como un asunto común”. 

Cronograma y modalidades

  • Etapa Virtual (desde el 15 de marzo): Lanzamiento del sitio web con conferencias centrales, mesas de experiencias, y diversas cápsulas referidas a las cinco áreas temáticas centrales.
  • Etapa Presencial (abril, mayo y junio): jornadas presenciales en localidades referentes de las regiones educativas de toda la provincia con talleres sobre Educación Ambiental, ESI, Educación Financiera y Seguridad Vial.
  • Puntaje y Certificación: La participación es libre y gratuita. Se otorgará puntaje docente a quienes completen las instancias de evaluación publicadas en la web oficial.

El Ministerio invita a toda la comunidad a sumarse a este debate federal y disruptivo. La grilla completa de actividades se actualizará permanentemente en el portal oficial que pronto estará activo aquí: https://congresoeducacioncba.com.ar/pre-home/