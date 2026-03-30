Presentaron Guía «Acompañar CBA» para intervenir ante situaciones complejas

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, presentó la Guía Provincial «Acompañar CBA» (https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/SFI/acompa%C3%B1arcba.php) para la Intervención en Protección ante Situaciones Complejas, Trayectorias Cuidadas y Vulneración de Derechos en el ámbito escolar, aprobada por Resolución Nº 235/26.

La herramienta está destinada a fortalecer los procedimientos de actuación institucional y garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y respetuosos de los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas adultas en toda la provincia.

El documento constituye una referencia para docentes, equipos directivos, supervisores y equipos técnicos, brindando orientaciones claras e integradas para intervenir frente a escenarios que puedan afectar a estudiantes, siempre desde una perspectiva de cuidado, acompañamiento y corresponsabilidad institucional.

La Guía «Acompañar CBA» recupera más de 16 años de experiencias y antecedentes de intervención construidos en el sistema educativo cordobés, integrando aprendizajes y prácticas desarrolladas por distintos actores de la comunidad educativa.

Su objetivo es unificar criterios de actuación y fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones educativas ante los casos complejos que atraviesan la vida escolar.

Entre los escenarios que aborda el material se incluyen situaciones de acoso entre pares, violencias en sus distintas formas —con especial atención a las digitales—, vulneración de derechos, autolesiones e intento de suicidio, consumo de sustancias, presencia de armas en la escuela y hechos de violencia hacia el personal educativo.

Para cada uno de estos casos, la Guía propone orientaciones de intervención basadas en enfoques de derechos humanos, resolución pacífica de conflictos, perspectiva de género, vulnerabilidad e interseccionalidad.

Su elaboración fue resultado de un proceso participativo y de construcción colectiva que incluyó instancias de consulta virtual y presencial, en las que participaron más de 120 referentes de organismos vinculados a Justicia, Salud, universidades, municipios y distintas áreas del Estado, quienes aportaron miradas y experiencias para enriquecer el documento final.

Al respecto, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: «Esta guía constituye un paso fundamental que ratifica el compromiso del Gobierno de Córdoba con la protección integral de nuestras y nuestros estudiantes. El trabajo conjunto con distintos organismos y especialistas permitió construir una herramienta sólida, clara y aplicable a la complejidad de la realidad escolar y comunitaria.»

Por su parte, la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, señaló: «Se trata de una herramienta construida desde el trabajo colectivo y la experiencia territorial, pensada para acompañar a las instituciones educativas con criterios claros de intervención, cuidado y responsabilidad compartida. Su implementación permitirá fortalecer las trayectorias escolares y la capacidad de respuesta del sistema educativo ante circunstancias que requieren abordajes integrales.»

En la misma línea, el director general de Bienestar Educativo, Juan José Castellano, expresó que la Guía «representa un recurso fundamental para el trabajo cotidiano de las escuelas, ya que reúne en un solo documento criterios comunes de actuación y promueve intervenciones cuidadas, articuladas y centradas en el desarrollo integral de las y los estudiantes.»

Se fortalece la Línea 0800 Escucha y Orientación Educativa

En el marco de esta política de acompañamiento institucional, el Ministerio de Educación fortalece la Línea gratuita 0800 Escucha y Orientación Educativa (0800 777 3728), un dispositivo destinado a brindar orientación y acompañamiento a toda la comunidad educativa.

Este servicio funciona como un canal de escucha inicial, orientación y derivación, permitiendo articular acciones con los equipos técnicos del Ministerio y promover intervenciones oportunas ante distintas problemáticas que puedan afectar a estudiantes o instituciones educativas.

La línea está dirigida a estudiantes, familias, docentes, equipos directivos, supervisores y organizaciones de la comunidad, y se encuentra disponible de lunes a viernes, de 8 a 18 horas.

A través de esta herramienta se busca fortalecer los espacios de cuidado, promover la orientación ante distintas problemáticas y contribuir al bienestar de las y los estudiantes, en consonancia con los lineamientos de la Guía «Acompañar CBA».

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https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/SFI/acompa%C3%B1arcba.php