Presentaron la 4° Vuelta Histórica de las Baquets del Parque Nacional Ansenuza

Con la presencia de intendentes de nuestra región, en la mañana de este viernes quedó presentada en conferencia de prensa la 4° Vuelta Histórica de las Baquets por el Parque Nacional Ansenuza.

El evento se desarrollará entre el 23 y el 26 de abril, cuando una caravana de 45 baquets provenientes de todo el país partirá desde Brinkmann hacia los caminos rurales de la región en este evento único que combina turismo, deporte, historia, cultura y promete ser una experiencia inolvidable para todos los amantes de los autos clásicos y la historia del automovilismo argentino.

El Intendente de Brinkmann Mauricio Actis junto a Daniel y Matías Beltramino (promotores de esta actividad) dieron la bienvenida a los intendentes Sebastián Demarchi (Morteros) y Gerardo Ciccarelli (Miramar).

En cuanto al recorrido, el jueves 23 a las 19 horas se hará una largada simbólica desde el Bv. Belgrano de Brinkmann, con un recorrido posterior por las principales calles de la ciudad. Y el viernes 24 desde las 8 horas, se comenzará con el recorrido que tendrá en total mas de 300 km.

Actis destacó el trabajo conjunto de los municipios y no sólo de los intendentes sino de los equipos de trabajo y las áreas de turismo de cada localidad.

El intendente también destacó especialmente el acompañamiento del Gobierno Provincial a través de la Agencia Córdoba Turismo.