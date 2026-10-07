Presentaron la nueva Pick-Up Niagara, otro paso en la industria automotriz de Córdoba

El gobernador Martín Llaryora recorrió la planta de Santa Isabel de Renault, donde se presentó oficialmente la nueva pick-up Niagara, que representa otro paso hacia adelante en la industria automotriz de Córdoba.

La incorporación del modelo reafirma el peso del sector en la matriz productiva local y suma un nuevo capítulo a la trayectoria de la planta ubicada en la zona sur de la Capital provincial.

La pick-up estará destinada inicialmente a los mercados de Argentina, Brasil y Colombia, con proyección posterior hacia otros países de América Latina.

En la ocasión, el mandatario destacó que el “modelo Córdoba” está basado en el trabajo conjunto entre los sectores público y privado: “Respetamos la seguridad jurídica, la libertad de prensa y los lineamientos. Decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos”.

En ese sentido, Llaryora destacó el impacto que tiene la llegada de un nuevo modelo para la industria y el empleo: “Lo que representa la Niagara no es nada más ni nada menos que alguien que trabaja y alguien que emplea”.

El gobernador también puso en valor el acompañamiento de la Provincia al sector productivo y destacó el envío a la Legislatura de la nueva Ley de Promoción Industrial. “Córdoba acompaña el esfuerzo de cada una de sus industrias”, sostuvo, y señaló que la iniciativa apunta a contar con “una ley de industria que sea la más competitiva de Argentina”.

En la misma línea, manifestó: “Ahora también necesitamos, y ya estamos hablando de una Ley de Autopartes, para que el ecosistema autopartista de Córdoba también pueda acompañar, haciéndolo bien competitivo”.

Por último, Llaryora llamó a proyectar la producción cordobesa hacia los mercados internacionales. “Pensemos Córdoba al mundo. Queremos que la provincia siga siendo el corazón industrial de Argentina y uno de los polos industriales más importantes de Sudamérica”.

A su turno, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, valoró: “Trabajamos codo a codo con quienes producen y trabajan. Junto al gobernador Martín Llaryora impulsamos proyectos clave y renovamos el compromiso diario de apoyar y potenciar el desarrollo productivo”.

Sobre la pick-up

El desarrollo de la Niagara involucró al centro de diseño de Renault en Brasil y a los centros de ingeniería de Brasil y Argentina.

El modelo será fabricado en la planta de Santa Isabel, integrando las capacidades de distintos equipos de Renault en América Latina.

El proyecto fue desarrollado para responder a las necesidades de los clientes y a las características específicas de cada mercado de la región.

Antes de su llegada a la producción, el modelo fue sometido a más de 50 mil horas de pruebas y 800 mil kilómetros de recorrido en condiciones extremas, como parte del proceso de desarrollo y validación.

La pick-up forma parte de la estrategia futuREady de Renault y constituye el primer vehículo de la ofensiva internacional de la marca fuera de Europa, que contempla el lanzamiento de 14 nuevos modelos en mercados internacionales hacia 2030.

El director industrial de la Fábrica de Santa Isabel, André Pinto, expresó: “Durante estos 70 años fabricamos 3,5 millones de vehículos en nuestras líneas de producción y 35 nuevos modelos, algunos icónicos, como el Renault 4, el Renault 12 y el Torino, y ahora nos toca fabricar la Niagara, que será producida en Argentina para el mundo”.

Por su parte, Pablo Sibilla, presidente y director general de Renault Argentina, indicó: “Nuestro objetivo fue claro desde el comienzo: convertir a la fábrica Santa Isabel en un hub de vehículos para la región y darle a este vehículo un perfil exportador, para que la fábrica tenga un volumen de producción destinado a mercados internacionales superior al 50 por ciento”.

Estuvieron presentes además el ministro de Producción, Ciencia e Innovación tecnológica Fernando Sibilla; el secretario de Producción de la Nación, Pablo Lavigne; el secretario de Industria, ⁠Ignacio Tovo; la subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento de la Nación, Daniela Ramos; el director nacional de Gestión de Política Industrial, Pablo Pejlatowicz; y autoridades Renault Argentina y planta Santa Isabel.

Más de siete décadas de historia industrial

Con más de 70 años de trayectoria, la planta de Santa Isabel produjo más de 3,5 millones de vehículos de Renault Group y se consolidó como uno de los principales establecimientos de la industria automotriz de Córdoba.

La incorporación de la Niagara suma un nuevo modelo a una planta que continúa ampliando sus capacidades productivas y formando parte del desarrollo de la industria automotriz provincial