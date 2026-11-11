Presentaron novena fecha del Rally Regional CBA

Dìas pasados se presentó en el Centro Cívico de Río Cuarto la novena fecha del Rally Regional CBA, organizado por la Asociación Civil de Pilotos Unidos de Rally (ACPUR). La competencia se desarrollará el 14 y 15 de noviembre en Alpa Corral y contará con la participación de pilotos de 11 categorías.

La organización del evento es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno de Córdoba, las municipalidades de Alpa Corral y Río Cuarto y la ACPUR. Durante el fin de semana, además de la actividad deportiva, los visitantes podrán recorrer una feria de artesanos y emprendedores y disfrutar del servicio de cantina.

El Gobierno provincial acompaña la realización de este tipo de encuentros, que contribuyen a promover los destinos turísticos cordobeses y generan movimiento en las economías locales.

En primer término, el coordinador del Centro Cívico de Río Cuarto, Nahuel Aruza, afirmó: “Que estén impulsando un excelente evento como este rally no solamente va a fomentar el turismo y la localidad, sino que pone en marcha todo un mecanismo que genera el movimiento de la economía naranja que, como dice el gobernador Llaryora, es fundamental en tiempos complejos. No tengo dudas de que los espectadores van a estar acompañándolos”.

Por su parte, la intendenta de Alpa Corral, Vanina González, destacó las características naturales de la localidad para recibir la competencia: “Para nosotros, en función de lo que es nuestra geografía y nuestra topografía, es un marco hermoso para recibir esta competencia. Esperemos que sea una jornada linda y que todo el público la pueda vivenciar. Estuvimos haciendo el recorrido por donde va a pasar y es espectacular. Agradezco al Gobierno de Córdoba por permitirnos difundir el evento desde la Capital Alterna”.

Asimismo, la mandataria local valoró la puesta en marcha de la Ruta 100, un recorrido turístico de 536 kilómetros que conecta más de 50 localidades, desde Cruz del Eje hasta Río Cuarto. Señaló que esta iniciativa completa la propuesta del corredor de las Sierras del Sur y permite visibilizar los destinos y el trabajo que realizan sus comunidades para recibir a nuevos visitantes.

A su turno, la subsecretaria de Turismo de Río Cuarto, Araceli Isla, expresó: “Venimos trabajando fuertemente desde hace años con la mesa de las Sierras del Sur para posicionar el turismo en la región. Río Cuarto es el portal de esa región y tenemos la responsabilidad de actuar de esa manera. Por eso trabajamos en conjunto con intendentes, secretarios, coordinadores y distintos equipos de trabajo”.

La funcionaria agregó que la realización de competencias como el Turismo Carretera en Río Cuarto y el Rally Regional en Alpa Corral contribuye a promocionar ambas localidades y a movilizar la economía naranja. En ese sentido, destacó la importancia de la inversión provincial en infraestructura para generar las condiciones necesarias para recibir grandes eventos.

Finalmente, el presidente de la Asociación Civil de Pilotos Unidos de Rally (ACPUR), Hernán Vélez, agradeció el acompañamiento de las autoridades locales y provinciales para concretar la competencia en Alpa Corral y señaló que el 50 por ciento del campeonato se disputa en el sur cordobés.

“Este jueves iniciamos la inscripción de los pilotos y se espera un muy buen marco de público ese fin de semana. Habrá un parque de asistencia muy cómodo, con baños y luz. Está todo cerca para que los pilotos no tengan que irse lejos. También tenemos el balneario, que está muy lindo”, comentó.

Cronograma

Sábado 14 de noviembre

16 horas: etapa súper especial dentro de Alpa Corral. El recorrido comenzará frente a la casilla de Turismo y finalizará sobre la ruta, cerca de la rotonda del primer ingreso al pueblo.

etapa súper especial dentro de Alpa Corral. El recorrido comenzará frente a la casilla de Turismo y finalizará sobre la ruta, cerca de la rotonda del primer ingreso al pueblo. 19:30 horas: largada simbólica frente al Parque de Asistencia, ubicado en el Polideportivo Municipal.

Domingo 15 de noviembre

8:30 horas: primer tramo de velocidad, con recorrido Río de los Sauces–La Lagunilla y Las Lagunillas–Alpa Corral.

primer tramo de velocidad, con recorrido Río de los Sauces–La Lagunilla y Las Lagunillas–Alpa Corral. 8:45 horas: segundo tramo, Las Lagunillas–Alpa Corral.

segundo tramo, Las Lagunillas–Alpa Corral. Ambos tramos se repetirán a las 11 y a las 11:45 horas.

16 horas: premiación en el Parque de Asistencia.

De la presentación también participaron el coordinador de Turismo de Alpa Corral, Pablo Pagés; la secretaria de Turismo y Gestión Pública, Lourdes Hildmann; el piloto del Rally Regional Francisco “Pancho” Herrera, además de concejales y otras autoridades de la región.