Presentaron Primera cohorte de la capacitación “Ley Lucio para Organizaciones de la Sociedad Civil”

La ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, encabezó la presentación de la Primera cohorte de la capacitación “Ley Lucio para Organizaciones de la Sociedad Civil”, un trayecto formativo que brinda herramientas de prevención, detección y actuación en casos de violencia contra las infancias, impulsado a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) en articulación con la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) y UNICEF Argentina.

El acto, en el 36° aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, tuvo lugar en el auditorio del Centro Cívico, en un gesto institucional que refuerza el compromiso de la gestión del gobernador Martín Llaryora con la protección integral de la niñez y la adolescencia.

La ley Nacional 27.709 conocida como “Ley Lucio”, por el niño Lucio Dupuy, asesinado por su madre y su pareja en 2021 en la provincia de La Pampa, dispone un plan de capacitación de carácter contínuo, obligatorio y permanente para los agentes públicos para fortalecer los cuidados y la integridad de las infancias y adolescencias.

Córdoba adhirió en abril de 2024 con dos innovaciones: adaptando la formación a la institucionalidad provincial e incorporando también a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan esta temática en la capacitación.

Junto con la ministra Montero, les dieron la bienvenida a la formación la rectora de la UPC, Julia Oliva Cúneo; y la titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF), Julia Reartes.

“Estamos convencidos en todo el gobierno de la Provincia de Córdoba que debemos sostener la institucionalidad comunitaria. Por eso trabajamos todo el tiempo en el fortalecimiento de programas que acompañan a las organizaciones de la sociedad civil que son parte de la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes; porque como Estado solos no podemos. Como ministra, además de presentar esta capacitación, quiero convocarnos al desafío de trabajar para construir más familia y más comunidad”, enfatizó Montero.

Coincidió la rectora Oliva Cúneo, quien destacó el trabajo articulado de la UPC en la implementación de la ley: “Damos inicio a una herramienta concreta que busca prevenir, detectar y actuar ante situaciones de vulneración de derechos. Pero también, construir entornos protectores sostenidos en políticas de cuidado, participación y comunidad, contribuyendo a la construcción de una sociedad que se organiza para proteger a sus niñas, niños y adolescentes.”

A su turno, la titular de SeNAF, Julia Reartes, remarcó el rol fundamental de las organizaciones comunitarias en la primera respuesta de cada territorio a la protección de los derechos de infancia y adolescencias. “Esta formación es un aporte imprescindible del Estado de la provincia de Córdoba a esa tarea de proteger a los niños, niñas y adolescentes, una labor que tenemos que hacer de manera corresponsable y articulada”, aseguró.

Del encuentro participaron también Amelia López, Defensora de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba; María Pía Guidetti, secretaria de Salud Mental del Ministerio de Salud; Liliana Nicolino, subdirectora Departamento de Gestión Pública del Instituto de Gestión e Innovación Tecnológica y Productiva (IGTP) de la UPC; equipos técnicos y trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y funcionarios judiciales.

Como ocurre en todos los eventos organizados por el Ministerio de Desarrollo Humano, en lo que constituye una política pública de inclusión real, el refrigerio que se sirvió a quienes participaron estuvo a cargo de una cooperativa de trabajo integrada por personas con discapacidad, en este caso, de quienes sostienen el Bar Sosneado en Villa Carlos Paz.

Formación permanente

La capacitación de la Ley Lucio se estructura en seis módulos y ofrece herramientas para la prevención, detección y actuación ante situaciones de violencia hacia las infancias y adolescencias.

El trayecto formativo fue elaborado por el Ministerio de Desarrollo Humano en alianza con UNICEF Argentina y la UPC, a través del Instituto de Gestión e Innovación Tecnológica y Productiva (IGTP), adaptando los contenidos a la legislación provincial y a las instancias del sistema de protección de derechos vigente en Córdoba.

A un año de la implementación de la Ley Lucio en Córdoba, ya se completaron cinco cohortes y más de 13 mil agentes estatales fueron capacitados.

Las organizaciones sociales celebraron la posibilidad de contar con una capacitación diseñada específicamente para su labor en territorio, que promueve el cuidado y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de manera integral.

En este acto de presentación de la primera cohorte, se incorporaron cinco instituciones de la Capital y el interior. Firmaron las actas de compromiso la Asociación Civil Macuca, la Fundación para la Protección de la Niñez-Fundación Scout, la Fundación Pescaniños (San Francisco), la Asociación Civil Recursos Humanos y la Asociación Civil Dando se Recibe.

Silvana Pons, representante de “Dando se Recibe”, expresó: “Todo este trabajo se puede fortalecer porque tenemos una mirada familiar hacia el cuidado de estos niños y niñas y aprovechamos todas las herramientas que el Estado nos brinda. El rol de todas las instituciones es reparador para los chicos y chicas que transcurren nuestros espacios, para eso estamos trabajando.”