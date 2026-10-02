Presentaron resultados oficiales de la primera toma 2026 del Operativo PRISMA fluidez y comprensión lectora

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, presentó los resultados oficiales de la primera toma 2026 del operativo PRISMA Fluidez y Comprensión Lectora, una evaluación censal implementada durante la primera semana de junio para diagnosticar, monitorear y potenciar las habilidades lectoras, en el marco del Compromiso Alfabetizador Córdoba.

La evaluación se realizó en 3° grado de nivel primario y 1° año de nivel secundario y alcanzó a 2.596 escuelas de gestión estatal y privada. En total, fueron evaluados 35.777 estudiantes de 3° grado y 30.929 de 1° año, más de 66 mil estudiantes.

Mejores resultados y reducción del Nivel Crítico

Los datos procesados por la Dirección General de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa muestran que, tanto en 3° grado de primaria como en 1° año de secundaria, 9 de cada 10 estudiantes se ubican en los niveles más altos de desempeño.

En comparación con la primera toma de 2025, esto representa un estudiante más por cada diez en los niveles de lectura esperados para esta etapa del ciclo lectivo.

Además, se registró una disminución del Nivel Crítico respecto de la primera toma de 2025: 4 puntos porcentuales en el nivel primario y 2,7 puntos porcentuales en el secundario.

Fluidez y comprensión lectora

PRISMA evalúa dos dimensiones: Fluidez Lectora, que contempla velocidad, prosodia, pausas y volumen; y Comprensión Lectora, que considera la extracción de información, las inferencias y la reconstrucción del sentido global.

Los desempeños se organizan en cuatro niveles:

Nivel Esperado (Óptimo) : Estudiantes que leen con ritmo natural, prosodia adecuada y respeto por los signos de puntuación. Demuestran una comprensión profunda y pueden jerarquizar las ideas principales del texto.

: Estudiantes que leen con ritmo natural, prosodia adecuada y respeto por los signos de puntuación. Demuestran una comprensión profunda y pueden jerarquizar las ideas principales del texto. Nivel En Proceso: Estudiantes que realizan una lectura adecuada y comprenden lo que leen, aunque presentan algunas dificultades que requieren acompañamiento para avanzar hacia el nivel Esperado.

Estudiantes que realizan una lectura adecuada y comprenden lo que leen, aunque presentan algunas dificultades que requieren acompañamiento para avanzar hacia el nivel Esperado. Nivel Incipiente: Estudiantes con una lectura inestable, variaciones en la entonación y pérdida de ritmo. Las dificultades en la decodificación afectan el seguimiento y la explicación del sentido del texto.

Estudiantes con una lectura inestable, variaciones en la entonación y pérdida de ritmo. Las dificultades en la decodificación afectan el seguimiento y la explicación del sentido del texto. Nivel Crítico: Estudiantes cuya lectura presenta dificultades marcadas de ritmo, entonación y respeto por la puntuación, lo que afecta la comprensión lectora. Junto con el nivel Incipiente, requiere intervenciones intensivas y personalizadas.

En la primera toma, tanto el nivel Esperado como el nivel En Proceso corresponden a los desempeños que se pretenden para los estudiantes, de acuerdo con el momento del ciclo lectivo en que se realiza la evaluación.

El ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra, destacó los resultados y señaló que “son fruto del trabajo sostenido de docentes, directivos, supervisores y familias en toda la provincia”.

En ese sentido, remarcó que leer con autonomía es una condición fundamental para aprender en todas las áreas del conocimiento y construir mayores oportunidades educativas.

A su vez, la directora general de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa, Gabriela Brandán Zehnder, destacó el valor del diagnóstico basado en información y señaló que “los resultados muestran que las políticas de alfabetización y acompañamiento a las trayectorias lectoras están produciendo efectos concretos en las aulas”.

Además, remarcó que más del 90 por ciento de los estudiantes logra leer con autonomía.

Información para la acción pedagógica

PRISMA constituye una herramienta técnico-pedagógica que permite a los equipos directivos y docentes acceder a información específica sobre los desempeños de sus estudiantes.

Los reportes nominales ya están disponibles en la sección “Mi Escuela en Datos” del Sistema Gestión Estudiantes (SGE). Allí pueden identificar fortalezas y aspectos a fortalecer, diseñar trayectos de acompañamiento diferenciado y reorientar la planificación didáctica de cara a la segunda toma, prevista para octubre.

Pablo Dellarosa, referente del área de evaluación de la Dirección General de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa, destacó la importancia del análisis y la planificación pedagógica e institucional para consolidar los aprendizajes alcanzados y abordar las oportunidades de mejora de cara a la segunda toma del operativo PRISMA 2026, que se llevará a cabo durante octubre.

Esta instancia permitirá medir la evolución lectora a lo largo del ciclo lectivo y evaluar el impacto de las intervenciones y estrategias didácticas desplegadas por cada docente e institución escolar.