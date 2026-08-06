Profunda satisfacción por confirmación de la Santa Sede sobre visita a Córdoba del Papa León XIV

El Gobierno de la Provincia de Córdoba expresa su profunda satisfacción ante la confirmación oficial de la Santa Sede sobre la visita apostólica de Su Santidad el Papa León XIV a la República Argentina, prevista entre los días 8 y 11 de noviembre, que incluirá a las ciudades de Córdoba, Luján y Buenos Aires.

Al respecto, el gobernador Martín Llaryora expresó: “Para Córdoba es un inmenso honor y un profundo orgullo recibir al Papa León XIV. Su visita nos llena de alegría y nos convoca a reafirmar los valores del diálogo, la paz, la solidaridad y el encuentro. Vamos a trabajar junto a la Iglesia y a todos los organismos involucrados para que los cordobeses y quienes nos visiten vivan una jornada histórica e inolvidable.”

La presencia del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual, social e histórica para todos los argentinos y, especialmente, para los cordobeses, quienes tendrán el privilegio de recibir al máximo referente de la Iglesia Católica en una tierra marcada por su tradición educativa, cultural y de profunda fe.

El Gobierno de Córdoba acompañará y colaborará con las autoridades nacionales, eclesiásticas y municipales en todas las acciones necesarias para garantizar una organización acorde con la magnitud del acontecimiento, brindando las condiciones de seguridad, logística e infraestructura que demanda una visita de estas características.

La visita del Sumo Pontífice nos permitirá mostrar al mundo el espíritu abierto, hospitalario y solidario de Córdoba, así como el compromiso de nuestra provincia con los valores del encuentro, el diálogo y la paz que el Santo Padre promueve de manera permanente.

Asimismo, representará un momento histórico para fortalecer los lazos de fraternidad entre los argentinos y reafirmar el compromiso de Córdoba con la convivencia, el respeto y la construcción del bien común.

Con esta gran noticia, el Gobierno de Córdoba invita a todos los cordobeses y a los argentinos de otras provincias a vivir este acontecimiento con respeto, esperanza y alegría, colaborando para que la visita del Papa León XIV sea una celebración histórica que convoque a creyentes y no creyentes en torno a los valores de la fraternidad, la unidad y la paz.