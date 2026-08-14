Profundizan estrategia de anticipación frente a la «Corriente de El Niño». También en el sector agropecuario

El *Gobierno de Córdoba profundiza su estrategia de anticipación frente a la Corriente de El Niño*, el fenómeno hidrometeorológico que ya genera preocupación en la región.

*Por instrucción del gobernador Martín Llaryora, el ministro jefe de Gabinete, Manuel Calvo, convocó* este martes a una *reunión de diagnóstico y planificación* de la que participaron cinco carteras provinciales, además de especialistas del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba (OHMC), organismo que depende de forma conjunta del Gobierno provincial y de la Universidad Nacional de Córdoba.

«Hemos finalizado una nueva reunión de trabajo con distintos ministerios del Gobierno de Córdoba que están trabajando en la temática de los efectos de la corriente de El Niño, la cual se está avecinando para nuestra provincia y esta región de la Argentina», señaló Manuel Calvo al término del encuentro, realizado en la Sala de Ministros del Centro Cívico.

El ministro jefe de Gabinete detalló que el trabajo conjunto abarcó «la planificación de las acciones concretas que vamos a llevar adelante en el territorio y la participación de la sociedad civil en las decisiones que tome el Gobierno», así como la comunicación integral de las medidas de prevención. En ese sentido, remarcó que la administración que conduce Martín Llaryora cuenta con una experiencia acumulada que permitirá tomar las mejores decisiones hacia futuro.

*Coordinación con municipios y comunas*

Calvo explicó que el Gobierno provincial mantiene comunicación directa con las áreas de Defensa Civil de cada jurisdicción local, a las que se les transmiten los datos relevados por los técnicos del Observatorio Hidrometeorológico.

«Es una acción coordinada que vamos a seguir trabajando a lo largo de este tiempo, con plazos establecidos, con la ejecución de los presupuestos de acuerdo a lo que marca nuestro presupuesto de gobierno, y estando de manera presente en el territorio todo el tiempo», afirmó.

El jefe de Gabinete adelantó además que la próxima reunión de trabajo será el jueves 20 de agosto, oportunidad en la que las distintas áreas del Gobierno de Córdoba continuarán coordinando acciones en contacto permanente con la sociedad civil.

*Una provincia mejor preparada que en 2016 y 1997*

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López, subrayó que Córdoba llega en mejores condiciones que en las ocasiones anteriores.

«Nuestra provincia está mucho mejor preparada en materia de obras de infraestructura, de acciones estructurales y no estructurales, en métodos de medición, en métodos de seguimiento, de pronóstico», sostuvo, en referencia al Niño de 2016 y al «Superniño» de 1997, los dos antecedentes más recordados de este fenómeno.

El ministro detalló que Córdoba es la única provincia argentina que cuenta con un observatorio hidrometeorológico propio, con imágenes satelitales y más de 400 estaciones de medición en tierra.

«Corren pronóstico de 72 horas a futuro. Eso nos da una capacidad de anticipación a eventos de magnitud que puedan llegar a impactar meteorológica e hidrológicamente en la provincia, y coordinar acciones con Defensa Civil, con los intendentes y con el resto de los ministerios», expresó.

López confirmó asimismo que el próximo jueves habrá un reporte a cargo de especialistas meteorológicos y climáticos de la Argentina, de Córdoba y del propio laboratorio del OHMC, que permitirá seguir la evolución del fenómeno ante las versiones que indican que podría tratarse de otro «Superniño».

Entre las tareas de prevención ya en marcha, el ministro mencionó la limpieza de canales y alcantarillas y la coordinación con consorcios camioneros e intendentes para el mantenimiento de los desagües pluviales en cada municipio.

*El sector agropecuario, en alerta preventiva*

Por su parte, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, remarcó que la convocatoria surgió de una instrucción directa del gobernador Martín Llaryora al jefe de Gabinete, Manuel Calvo, y destacó que la Provincia adoptó «una actitud de coordinación y preventiva», con foco en la infraestructura rural.

Busso puso en valor el rol de los más de 280 consorcios canaleros y de conservación de suelo desplegados en todo el territorio provincial, y confirmó que ya se instruyó a estos consorcios para la limpieza de alcantarillas y cunetas en los más de 57.000 kilómetros de caminos rurales de Córdoba. Para financiar estas acciones, el gobernador Llaryora destinó recursos del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), que se nutre del impuesto inmobiliario rural y que en un 98% se destina a proteger la infraestructura rural cordobesa.

El ministro también informó que durante la jornada se mantuvieron reuniones con productores y con la Mesa de Enlace, con especial atención en la cadena láctea por su sensibilidad ante eventuales cortes de caminos.

«Esta coordinación que ha planteado el gobernador a partir de la jefatura de Gabinete va a ser muy relevante para tratar de prevenir y conseguir que los efectos, en el caso de que este evento ocurriera, tengan las menores consecuencias», indicó, y llamó a involucrarse también al sector privado y a los sectores urbanos en la planificación.

«Hay que transmitirle a la gente tranquilidad, porque hay un Gobierno que está activo, que está trabajando y poniendo todos los recursos necesarios para tratar de que este efecto sea lo menos gravoso posible», concluyó Busso.

*Antecedente de diálogo con Nación*

La reunión de este martes se suma a otro encuentro que había tenido lugar cinco días antes entre funcionarios del Gobierno de Córdoba y representantes de la Agencia Federal de Emergencias de la Nación, en el marco de la misma estrategia de coordinación interjurisdiccional que impulsa la gestión de Martín Llaryora frente al fenómeno de El Niño.

Del encuentro de este martes participaron también el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres Lima; y los decanos de la Facultad de Astronomía, Matemática y Física (FAMAF), Pedro Pérez; de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Magalí Carro Pérez y el titular del Laboratorio de Hidrometeorológica de Córdoba, Andrés Rodríguez.

También lo hicieron el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección, Marcelo Zornada; el secretario de Infraestructura Hídrica y Gasífera, Edgar Castelló y secretario General de Desarrollo Social, Paulo Cassinerio.