Programa de Inclusión y Terminalidad: Adolescentes puedan retomar estudios y finalizar el secundario

El Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba informa que continúa sosteniendo y llevando adelante el Programa de Inclusión y Terminalidad –conocido como PIT 14-17-, destinado a quienes interrumpieron su escolaridad.

Esta formación otorga el título de Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades, además de una certificación complementaria en Formación Laboral, por ejemplo, monitor deportivo, ayudante de cocina, u organización de eventos, por citar algunos. A partir de este año egresarán los primeros estudiantes con el Título de Bachiller Tecnológico, asociado a una propuesta de formación técnica tal como operador informático, instalador de sistemas de energía renovable, electricista, entre otras.

El programa, que tiene como objetivo garantizar la inclusión en el sistema educativo de aquellos jóvenes que dejaron o que no iniciaron la escuela secundaria y que son menores de 17 años, brinda una propuesta educativa diferenciada y equivalente en aprendizajes a la que ofrece la educación secundaria común. La duración es de 4 años y recibe específicamente a quienes no hayan estado escolarizados el año anterior o que, teniendo 14 años o más, no iniciaron el nivel secundario.

Consultado por el programa, el ministro Horacio Ferreyra expresó: “De esta manera, los jóvenes retoman los estudios, pudiendo reinsertarse en la escuela para finalizarla. Esto es sumamente positivo porque no tienen que esperar a cumplir 18 años para ingresar a la modalidad de jóvenes y adultos”, y agregó: “Tal como sostiene nuestro gobernador Martín Llaryora, y en línea con el Plan de Desarrollo Educativo Provincial, seguimos trabajando con propuestas para que todos nuestros jóvenes puedan acceder a la educación obligatoria. En 2025, nos ha permitido incorporar más de 1000 jóvenes a esta propuesta y seguir avanzando y consolidando mayores niveles de retención”.

El programa desde su inicio viene desarrollando un proceso en cuanto a su matrícula y cantidad de egresados. Actualmente, más de 4300 estudiantes están cursando, en 83 sedes distribuidas en toda la provincia. A la fecha han egresado más de 3400 estudiantes, lo cual marca un hito en la consolidación del PIT como una propuesta educativa sostenida en el tiempo.

En este sentido, la subsecretaria de Educación Andrea Fessia recupera “la importancia del acompañamiento de las trayectorias educativas, en contextos que en muchos casos no favorecen la escolarización de los jóvenes y es allí donde el Programa toma sentido e importancia. Estamos allí donde se necesita, acompañando y potenciando los aprendizajes”.

¿Cómo funciona el programa?

A lo largo del cursado en el PIT, cada alumno puede avanzar acreditando correlativamente los distintos niveles de una materia o área de conocimiento, es decir, promoviendo parcialmente los contenidos de la currícula a partir de una propuesta más flexible, sin repetir el año de cursado de una materia por no haber aprobado otras.

La voz de los protagonistas

Desde su experiencia institucional, Lorena Rabazzi, directora del PIT Lelikelen en la capital cordobesa, destaca que “el PIT es la casa, el hogar de muchos de nuestros jóvenes. El compromiso y acompañamiento del cuerpo docente en sus vidas y sus trayectorias escolares es lo que lo hace diferente. La alegría, el respeto y la inclusión son los pilares fundamentales de nuestra institución.”

En la misma línea, Nancy Medina, directora del PIT del I.P.E.T. N° 322 de Villa Nueva, subraya: “Para el equipo directivo y docente el PIT constituye una experiencia educativa que pone en juego no solo el saber pedagógico, sino también el compromiso y la convicción de acompañar a los estudiantes y sus familias para garantizar el derecho a la educación.”

Belén Yomaha, coordinadora pedagógica del PIT Lelikelen, refuerza el valor del trabajo colaborativo dentro del formato pedagógico: “En el marco de los proyectos integrados, que es una modalidad de trabajo muy enriquecedora que tiene el PIT, tratamos de que sea un espacio realmente potente y donde la enseñanza se vea enriquecida, recuperando esos saberes que los estudiantes traen, rompiendo con los formatos y modalidades de enseñanza tradicionales de las cuales los estudiantes en algún momento histórico de sus trayectorias han quedado excluidos.”

“Ingresé porque no me había ido muy bien en los colegios anteriores. Cuando me enteré del programa no dudé en venir y acá me dieron una nueva oportunidad”, afirmó Joaquín, egresado del PIT del IPEM 288 de Río Tercero.

Para Sol, egresada del PIT del IPEM N° 181, “estar acá fue una salvación. Para los que se quedan quiero que sepan que se puede seguir, terminar y lograr cosas.” Ramiro, estudiante del PIT del IPEM N° 115, destaca que «el PIT tiene una igualdad para todos los chicos» y «los profesores acompañan de manera individual a cada uno».

Las sedes PIT/EPS están distribuidas en toda la provincia, 54 sedes PIT – encontrá la ubicación aquí-, y 29 sedes EPS –encontrá la ubicación aquí

Las vías de comunicación son:

Vía web: https://beacons.ai/pit1417

Vía mail: pit.secundaria@me.cba.gov.ar

Vía whatsapp: 3516454327 o tocando aquí: https://wa.me/5493516454327

Conoce la ubicación de las sedes ingresando por este enlace: https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?ll=-31.40139834876931%2C-63.75063745&z=8&mid=1SlFE-a8TdqzncvGqEwPx4vU84dyFLA8