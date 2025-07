Programa «Inclusión Digital» lleva entregada más de 48 mil netbooks en Escuelas de Gestión Estatal

El gobernador Martín Llaryora encabezó una nueva entrega de netbooks a instituciones educativas de Córdoba, en el marco de la política educativa provincial que promueve la inclusión digital y la innovación pedagógica.

En esta oportunidad, más de 2.000 equipos fueron distribuidos entre 239 escuelas y centros educativos, reafirmando el compromiso de la Provincia con una educación pública de calidad, equitativa y con proyección al futuro.

Hasta el momento, el programa ha entregado 48.028 netbooks, alcanzando al 75% de las instituciones de gestión estatal de Córdoba.

Además, por primera vez, se entregó este equipamiento a escuelas públicas de gestión privada que son servicios únicos en localidades del interior provincial.

El Gobernador destacó que “en esta crisis tenemos que estar más unidos que nunca y tenemos que saber que la educación va a ser un diferencial. Las sociedades que triunfan y progresan son aquellas sociedades que invierten en la educación”.

“Nosotros estamos parados en la defensa de la educación y en una defensa de la educación no solo pública sino en una defensa de la educación para todos y mejor”, agregó Llaryora, y definió que “si la educación es importante, las crisis no nos pueden afectar, nos pueden demorar, pero no afectar. Porque estamos convencidos de que el camino es la educación”.

El mandatario destacó las políticas educativas que incluyen la universalización de salas de 3 años, la construcción de nuevos edificios educativos, la continuidad del Boleto Educativo y el PAICOR, la decisión de la Provincia de hacerse cargo del Incentivo Docente, la colocación de dispositivos de conectividad satelital en escuelas rurales y de alta montaña.

“Hoy es un día histórico también porque esta vez las netbooks y el gabinete educativo les va a llegar a un montón de escuelas de gestión privada que son únicas en el pueblo o que están en barrios populares”, dijo Llaryora.

La entrega se enmarca en el programa TecnoPresente, impulsado por el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, que contempla además capacitaciones docentes, mejoras en conectividad y dotación de equipamiento especializado.

Al respecto, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, valoró que «lo económico no impide que en Córdoba sigamos teniendo la prioridad en la educación. Estamos concretando y cumpliendo el compromiso que el gobernador asumió con los cordobeses. Esto requiere inversión y decisión política. Esto es de los cordobeses y para los cordobeses. La inversión en Córdoba es con justicia social».

Las instituciones beneficiadas en esta instancia incluye escuelas especiales de gestión estatal, centros educativos del programa PIT (Programa de Inclusión y Terminalidad), centros de educación de jóvenes y adultos en sus modalidades presencial y combinada.

A su vez, se ven beneficiados servicios educativos de gestión privada que son únicos en su localidad, asegurando equidad en el acceso a la tecnología, aún en zonas donde el Estado no posee escuelas de nivel secundario.

Tecnología al servicio del aprendizaje

TecnoPresente forma parte de los lineamientos educativos 2024–2027 y está estructurado en cinco líneas de acción:

En el Aula: distribución de equipos y formación para docentes.

En Línea: entrega de notebooks a estudiantes de formación docente.

Espacios TecnoPresente: creación de espacios físicos equipados para la innovación.

Canal TecnoPresente: plataforma de contenidos audiovisuales educativos.

Infraestructura y Conectividad: fortalecimiento de redes y acceso a internet en escuelas.

Una política educativa con impacto en todo el territorio

Desde su lanzamiento en 2024, TecnoPresente ya concretó 128 instancias de formación en distintos formatos (presenciales, virtuales e híbridos), alcanzando a 30.804 agentes del sistema educativo, entre directivos, inspectores, supervisores y docentes.

Además, ya se instaló internet satelital en 870 escuelas rurales y se avanzó en la mejora de conectividad en otras 450 instituciones, totalizando 1.320 establecimientos con acceso mejorado a servicios digitales.

En agosto, se entregarán 2.095 kits de robótica, acompañados de formación docente específica, para fortalecer la enseñanza de contenidos vinculados a ciencias de la computación y tecnología educativa en las escuelas de toda la provincia.

Con estas acciones, el Gobierno de Córdoba consolida a TecnoPresente como una política transformadora, que pone la tecnología al servicio del aprendizaje y garantiza el derecho a una educación inclusiva y con mirada de futuro.

Instituciones beneficiadas

Entre las instituciones beneficiadas en esta nueva entrega se encuentran 69 servicios educativos de gestión privada que son únicos en su localidad, así como numerosos institutos de gestión estatal distribuidos en distintos puntos del interior provincial.

Establecimientos de nivel secundario de localidades como Carrilobo, Las Acequias, Corralito, Chazón, La Cruz, Saira, Achiras, Las Perdices, Santiago Temple, San Pedro, General Roca, La Cumbrecita y Las Vertientes, entre otras, ya cuentan con los nuevos equipos que garantizan el acceso a tecnologías que acompañan el aprendizaje y reducen las brechas digitales.

Asimismo, se entregaron netbooks a centros educativos de adultos, como los Centros de Enseñanza de Nivel Medio para Adultos (C.E.N.M.A.) y sus anexos, distribuidos en departamentos como Capital, Santa María y otros.

Estos espacios cumplen un rol clave en la inclusión educativa de jóvenes y adultos que retoman su formación, por lo que dotarlos de herramientas digitales constituye un paso fundamental para fortalecer sus trayectorias escolares y acompañar proyectos de vida con mayores oportunidades.

Los docentes celebran este avance tecnológico

Pablo Gabbiani, del Instituto Leopoldo Lugones de Ordóñez, sostuvo que «para nosotros es una herramienta hiper necesaria para el desarrollo de los chicos y para nuestros institutos que son privados, pero con oferta única, es un aporte inmenso. Para nosotros es fundamental, hiper necesario y el agradecimiento es total hacia el gobierno de la provincia por tener en cuenta a los institutos para este tipo de herramientas».

Por su parte, María del Valle Sonetto, Directora del Instituto Secundario José Manuel Estrada de Carrilobo expresó: “Es importante la inclusión de las nuevas tecnologías en los niveles educativos porque siempre, empleados correctamente, suman a nuestras prácticas docentes y también al estudiante”.

Mientras que Andrea Gram, directora del Instituto secundario Vallinoto de la localidad de Luca, en el departamento General San Martín, explicó que “hace dos años que estamos trabajando con un gabinete bastante lindo con programación, con las tecnologías duras, las tecnologías blandas, hemos adquirido algunas impresoras 3D y esto nos viene a reforzar porque por ahí no cubrimos con todas las compu la cantidad de alumnos que tenemos, entonces podemos trabajar con los dos gabinetes al mismo tiempo”.

Eduardo Alberto Casado, director del Cenma Río Primero, sostuvo que la adquisición de las computadoras para las escuelas es “fundamental para estudiar o para trabajar, para jóvenes y adultos, especialmente para las mamás que dejan los niños en la casa y a veces quieren volver a estudiar para ayudar a sus pibes y pibas. Además, abre un montón de puertas en lo profesional, lo vocacional y sobre todo el familiar».

El Instituto José Hernández, de General Roca, recibió 15 computadoras. Al respecto, su directora, Raquel Clausen, expresó: “Es de suma importancia para nosotros porque vivimos en una localidad pequeña, donde nuestro colegio es de oferta única, recibimos a los estudiantes de todos los niveles y clases sociales. Que la escuela cuente con esa cantidad de computadoras es muy valioso”.

Por su parte la directora del Instituto José Manuel Estrada, de nivel medio, del Instituto Privado, del Pueblo Italiano, Natalia Vanessa Correa, sostuvo que esta entrega es “realmente importante porque nosotros no contábamos con equipos de computación y por su defecto no podíamos darle esta herramienta a los chicos”.

Mariel Despacho, directora del Cenma María Saleme de Burnichon de Córdoba Capital, consideró que las 15 computadoras que hoy recibe la institución constituyen “un recurso indispensable” y valoró la capacitación recibida: “Creo que es un acompañamiento hacia toda la institución educativa y los actores de educación”.

María Noel Olivero, directora del C.E.I.J.A número 12, Remedio de Escalada de San Martín sostuvo que con estos equipos “por primera vez nuestros estudiantes van a estar al frente de una computadora, que para su alfabetización es súper importante. Va a fortalecer la formación profesional, que es una de las metas de la escuela”.