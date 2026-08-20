Programa «Presupuesto Participativo»: Entregaron reconocimientos a Instituciones y Vecinos

La Municipalidad de Morteros llevó adelante el acto de reconocimiento a las instituciones y vecinos que participaron de la segunda edición del programa Presupuesto Participativo 2026, una iniciativa que promueve la participación ciudadana y fortalece la construcción colectiva de la ciudad.

Durante el encuentro, el intendente Sebastián Demarchi destacó el Presupuesto Participativo como una herramienta para avanzar hacia un Gobierno abierto, generando espacios donde los vecinos y las instituciones puedan involucrarse y formar parte de las decisiones de la comunidad. “Es una forma más de generar un gobierno abierto, un gobierno donde ustedes participen y formen parte de las decisiones en la comunidad”, expresó Demarchi.

Por su parte, la viceintendenta María Cristina De Carli resaltó que el programa cuenta con una partida específica dentro del presupuesto general de la Municipalidad y permite acompañar la ejecución de los proyectos que son presentados y posteriormente elegidos por los vecinos.

En esta segunda edición, los proyectos seleccionados fueron:

* “Todo es el Club. ¡A cuidarlo!”, presentado por el Club Tiro Federal y Deportivo Morteros.

* “Eco-Barrio”, presentado por el Grupo Scout 1559 “Ansenuza Morteros”.

* “Ojos que cuidan el ambiente”, presentado por Carolina Calosso.

Durante la jornada se entregaron reconocimientos a las instituciones y vecinos que formaron parte del programa, así como a los responsables de los proyectos seleccionados, destacando el compromiso, la iniciativa y la participación de cada uno.

Desde la Municipalidad de Morteros agradecieron a todos quienes fueron parte de esta segunda edición y reafirmaron el compromiso de continuar generando espacios de participación, diálogo y construcción colectiva, fortaleciendo una ciudad donde los vecinos sean protagonistas de las decisiones que contribuyen a su desarrollo