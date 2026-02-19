Programa TecnoPresente: Córdoba impulsa la IA como aliada estratégica

En el marco de la estrategia provincial de modernización y fortalecimiento del sistema educativo, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba llevó a cabo una jornada de formación intensiva destinada a 350 supervisores e integrantes de sus equipos de gestión.

La propuesta se centró en el uso estratégico y con sentido crítico de la Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la mejora de los procesos de gestion institucional.

La capacitación, que combinó la presencialidad en el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (ISEP) y la virtualidad mediante el canal oficial de YouTube del Ministerio, forma parte de un plan integral que busca situar a la educación cordobesa a la vanguardia tecnológica y pedagógica del país.

Bajo la órbita de la Dirección de Tecnología en la Educación, a través del programa TecnoPresente, los especialistas Juan Vedovato, Marina Pindar y Pablo Cabral guiaron a los equipos en la exploración de la IA Generativa. El foco estuvo puesto en cómo estas herramientas pueden optimizar procesos de gestión, organizar grandes volúmenes de información y producir contenidos comunicacionales efectivos para el ámbito escolar.

Durante los encuentros, se promovió una mirada reflexiva sobre los alcances, limitaciones y desafíos éticos de estas tecnologías, con el objetivo de favorecer una integración responsable y contextualizada en cada departamento de la provincia.

Al respecto, el Ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó la relevancia de esta transformación en el territorio:

“La incorporación de la Inteligencia Artificial no es solo una cuestión tecnológica, sino una oportunidad para desburocratizar la gestión, fortalecer la toma de decisiones y acompañar de manera más efectiva a nuestras instituciones. Queremos que el supervisor tenga más tiempo para lo pedagógico y menos carga en lo administrativo”, afirmó Ferreyra.

Por su parte, la secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela Peretti, subrayó que estas instancias consolidan las capacidades de los equipos para liderar los cambios que la escuela actual demanda. En sintonía, el director de Tecnología en la Educación, Gabriel Scarano, remarcó que el desafío central es «utilizar la tecnología con sentido ético al servicio del derecho a aprender».

Un Plan Integral en Marcha

Esta instancia de formación para supervisores y sus equipos se suma a la capacitación ya realizada con más de 70 funcionarios y sus equipos centrales durante la primera quincena de febrero.

El cronograma de formación continuará en los próximos días, extendiéndose a la totalidad de los equipos técnicos del Ministerio de Educación, garantizando una transformación coherente y sistémica en toda la cartera educativa.

Iniciado el ciclo lectivo se continuará con estas instancias para directivos y docentes a los fines de seguir potenciando la formación docente continua sobre la temática.