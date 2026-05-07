Provincia iluminó de amarillo edificios en el mes de concientización sobre seguridad vial

La Provincia iluminó de amarillo más de quince edificios públicos durante este mes en el marco del «Mayo Amarillo 2026», una iniciativa internacional de concientización sobre seguridad vial en la que Córdoba participa por cuarta vez consecutiva.

Entre las acciones más visibles se destacan el encendido del Centro Cívico del Bicentenario, la Legislatura Provincial y la Ciudad de las Artes entre las 20 y las 6 horas, acompañados por una docena de espacios culturales, organismos públicos y puentes icónicos de la capital provincial

La campaña se desarrolla desde la Municipalidad de Córdoba en articulación con la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Global (BIGRS, por sus siglas en inglés). Como parte de las acciones de difusión, el municipio también realizará intervenciones en la vía pública, talleres de capacitación y campañas presenciales y en redes sociales.

La adopción del amarillo se vincula al color de las señales de tránsito, que representan advertencia y atención.

En detalle

Se iluminarán también el Estadio Kempes, el Centro de Convenciones Córdoba, el Palacio Ferreyra, el Museo de Ciencias Naturales, la Casa de la Mujer, el Tribunal de Cuentas, el Puente Las Heras, el Puente del Bicentenario, el Faro del Bicentenario, la ERSEP, Lotería de Córdoba, la Cúpula del Paseo del Buen Pastor, la Agencia Córdoba Joven, el Centro Cultural Córdoba y el Museo de la Mujer.

A través de un sistema de tecnología LED con 1.620 luminarias RGB distribuidas en los 810 rombos de su fachada, el Centro Cívico se ilumina periódicamente para visibilizar campañas de salud, derechos humanos y efemérides de interés público. Cada rombo cuenta con dos proyectores de luz controlados por telecomando y programados mediante software.