PulsoFirme: Dispositivo tecnológico para acompañar procesos de rehabilitación de personas con Parkinson y Artritis.

Estudiantes de la Escuela Experimental PRoA de Alta Gracia desarrollaron PulsoFirme, un dispositivo tecnológico pensado para acompañar procesos de rehabilitación de personas con Parkinson y artritis. La propuesta consiste en un guante inteligente conectado a una aplicación móvil, que integra herramientas de monitoreo, estabilización de temblores y calor terapéutico.

El proyecto surgió durante este año como parte del trabajo realizado por estudiantes de sexto año y fue creciendo a partir de investigaciones, pruebas, programación y consultas con personas que padecen estas patologías y con profesionales de distintas áreas de la salud.

Por su innovación y su impacto social, PulsoFirme obtuvo el primer puesto en la categoría Secundario del Concurso Nacional Emprende U 2026, realizado en la ciudad de Rosario.

El aporte de los estudiante

Morena Martínez, de 17 años, estuvo especialmente abocada a la programación de la aplicación móvil vinculada con el dispositivo.

La herramienta permite conectar el teléfono con la placa incorporada al guante mediante Wi-Fi y Bluetooth y visualizar información relacionada con el nivel de temblor y las vibraciones terapéuticas.

“Yo me ocupé más que nada de la programación de la aplicación móvil, que está vinculada con el guante inteligente para personas con Parkinson”, explicó.

La estudiante contó además que el guante busca estabilizar los temblores mediante vibraciones terapéuticas y acompañar el tratamiento de las personas que padecen Parkinson, mientras que el equipo continúa avanzando en la funcionalidad vinculada con la artritis.

Por su parte, Iván Correa, también de 17 años, estuvo a cargo de tareas vinculadas con la investigación y la comunicación.

Durante el desarrollo, los estudiantes mantuvieron contacto con personas con Parkinson y artritis y recurrieron a especialistas para conocer mejor las necesidades de los potenciales usuarios y perfeccionar el dispositivo.

“Estuve a cargo de la investigación y de la comunicación. Estuve en contacto con la Fundación Tulipán, un grupo de mujeres con Parkinson, y también buscamos contactos con neurólogos, reumatólogos, kinesiólogos y profesionales de la salud”, sostuvo.

A partir de esos encuentros, el equipo incorporó nuevos conocimientos y realizó modificaciones en el proyecto. Entre ellas, trabajó sobre la comodidad del guante, sus diferentes tamaños y las zonas de la mano donde se producen los temblores.

En tanto, Gustavo Carrasco, de 17 años, tuvo a su cargo parte del desarrollo técnico, el ensamblado del chasis, los componentes y el circuito, además de trabajar en la programación del sitio web oficial de PulsoFirme.

El dispositivo atravesó diferentes etapas de prueba. El equipo comenzó trabajando con materiales más rígidos y posteriormente incorporó una estructura flexible realizada mediante impresión 3D, sensores, una placa electrónica y una batería de litio recargable.

Uno de los principales objetivos fue lograr que la persona pueda utilizar el dispositivo sin perder autonomía para desarrollar sus actividades cotidianas.

“Nuestro objetivo es hacer un guante que podamos usar durante una, dos o tres horas y que, a la vez, nos permita realizar nuestras tareas independientemente, como usar el celular, peinarnos, cocinar o comer con el guante puesto”, explicó Carrasco.

Un proyecto que nació en el aula

La profesora Verónica Toledo, del área de Desarrollo de Software, acompañó el proceso desde sus primeras etapas.

La docente explicó que PulsoFirme comenzó a tomar forma entre marzo y abril, cuando los alumnos presentaron la propuesta dentro de los proyectos que debían desarrollar durante sexto año.

“PulsoFirme nace en marzo, abril, más o menos, cuando los chicos me presentan la idea como uno de los proyectos. Me pareció muy innovadora, un poco ambiciosa, pero ellos tenían toda la disposición de armar su desarrollo y poder llegar al guante”, señaló Toledo.

El trabajo permitió integrar contenidos adquiridos durante toda la formación de los estudiantes, desde programación y desarrollo de aplicaciones móviles hasta bases de datos, páginas web y componentes vinculados con robótica.

Además, el proceso incluyó investigaciones, encuestas y consultas a especialistas con el objetivo de determinar con mayor precisión las necesidades que debía atender el dispositivo.

El reconocimiento de la institución

La directora de la Escuela Experimental PRoA de Alta Gracia, Gabriela Rodríguez, valoró especialmente el impacto social alcanzado por el proyecto y la posibilidad de aplicar los conocimientos tecnológicos adquiridos en la escuela a necesidades concretas de la comunidad.

“Es un orgullo el reconocimiento y también el impacto social que tiene el proyecto: la tecnología y el desarrollo de software al servicio de la sociedad, de una necesidad concreta y de personas concretas con las que ellos se han contactado”, afirmó Rodríguez.

La directora remarcó también el valor de que la iniciativa haya surgido en una institución pública y destacó el modelo de trabajo de las escuelas PROA, basado en la utilización de recursos tecnológicos aplicados a prácticas concretas de aprendizaje.

Primer puesto nacional y continuidad del proyecto

PulsoFirme atravesó diferentes etapas de evaluación antes de acceder a la instancia nacional.

Luego de obtener el primer puesto en la etapa provincial, el equipo viajó a Rosario, donde compartió experiencias con proyectos de distintas provincias y finalmente consiguió el primer lugar nacional en la categoría Secundario.

El reconocimiento incluyó un premio de 3 millones de pesos, que será destinado a continuar desarrollando el guante, comprar componentes electrónicos y avanzar hacia una versión final del dispositivo.

Los estudiantes manifestaron además su intención de continuar trabajando en PulsoFirme una vez finalizado el certamen, perfeccionando tanto el guante como la aplicación móvil y proyectando nuevas etapas para el desarrollo.

El reconocimiento obtenido en Emprende U pone en valor el trabajo conjunto entre estudiantes y docentes y la posibilidad de transformar los conocimientos adquiridos en el aula en soluciones vinculadas con problemáticas concretas de la sociedad.

Al respecto, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “Este logro expresa con claridad la educación que queremos seguir fortaleciendo en Córdoba: una escuela donde los estudiantes investigan, integran saberes, trabajan sobre problemas reales y transforman sus ideas en soluciones concretas”.

Y agregó: “Pulso Firme demuestra que cuando confiamos en las capacidades de nuestros jóvenes y generamos las condiciones para que creen, experimenten e innoven, los aprendizajes adquieren un sentido profundo. Ese es el camino que impulsamos junto al gobernador Martín Llaryora, una educación que forme para el presente y, al mismo tiempo, abra oportunidades para construir el futuro”.