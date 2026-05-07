Pusieron en marcha 1° Censo Provincial de Cooperativas y Mutuales 2026

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, puso en marcha el Primer Censo Provincial de Cooperativas y Mutuales 2026, un relevamiento integral sin precedentes que constituye la primera etapa de implementación del Observatorio de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Córdoba (OCyM).

El lanzamiento oficial se realizó con la presencia del ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, el decano del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la UNVM, Gabriel Suárez Fossaceca, el secretario de Planificación y Articulación Territorial, Gabriel Frizza, y el legislador Matías Chamorro, presidente de la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales de la Legislatura Provincial.

El Censo nace como una herramienta permanente de diagnóstico, análisis, planificación y articulación entre el Estado, las universidades, las federaciones y las entidades del sector.

Su propósito es producir información confiable, actualizada y territorialmente representativa que permita fortalecer programas, mejorar líneas de financiamiento, acompañar procesos de regularización, potenciar capacidades institucionales y consolidar una agenda de desarrollo basada en evidencia real.

“Este censo es el punto de partida para construir políticas públicas con base en datos reales y actualizados. Conocer la verdadera dimensión del cooperativismo y mutualismo cordobés nos permite diseñar herramientas más eficientes, más justas y con verdadero anclaje territorial”, destacó Brandán.

La iniciativa cuenta con la activa participación de las principales federaciones del sector, que acompañaron el lanzamiento oficial. Estuvieron presentes Alejandro Russo, presidente de FEMUCOR y de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM); Luis Castillo, presidente de FECESCOR; Vanesa Padullés, presidenta de CONINAGRO Córdoba; y José Miguel Fernández, presidente de CEMDO.

Este proceso participativo garantiza que el relevamiento sea representativo, transparente y construido desde el diálogo con los actores del territorio.

Al respecto, el decano del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la UNVM, Gabriel Suárez Fossaceca, remarcó la importancia de que “la Universidad pueda ser responsable del cuestión metodológico de un censo es muy importante. La clave es generar información para la toma de decisiones, para generar políticas públicas y para que el sector sepa lo que aporta a la provincia”. Y luego agradeció el trabajo conjunto entre Provincia y el sector mutualista y cooperativo.

En tanto, el secretario de Planificación y Articulación Territorial, Gabriel Frizza que tiene a cargo la articulación de la herramienta junto a la UNVM y federaciones, explicó que el censo es la primera acción del Observatorio de Cooperativas y Mutuales y que tiene como finalidad “no saber solamente la existencia de las entidades sino fundamentalmente el impacto que tienen estas instituciones en cada una de las zonas en donde se desarrollan para poder generar programas y políticas que mejoren el sector”.

SOBRE EL CENSO

El instrumento, diseñado por la UNVM, busca obtener datos completos del sector a través de un sistema ágil y seguro. Para ello, cuenta con instancias de autocarga con apoyo de material y tutoriales como también líneas telefónicas a disposición para asesoramiento o consultas.

Estructurado en 10 bloques, cubre desde identificación y situación jurídica hasta la infraestructura, tecnología, género y acciones comunitarias. También hay módulos específicos según rubro particular de cada entidad.

Debido a la naturaleza, el cuestionario debe ser completado por referentes de la Comisión Directiva o el Consejo de Administración, tales como presidentes, secretarios o gerentes.

Cabe destacar que los datos tienen carácter estrictamente estadístico y confidencial, bajo el resguardo de la legislación vigente en protección de datos personales, asegurando que no se compartan con organismos de control.

Para mayor información: https://drive.google.com/file/d/1FR85SbfTVhwLKobiPKRPepCWNQIwnqGf/view