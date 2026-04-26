Quedaron habilitadas Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio

Se llevó a cabo la Inauguración de las Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, ubicadas sobre calle Pitt Funes 1044.

La dinámica de este acto fue a través del recibimiento y saludo del Intendente Mauricio Actis quien explicó los objetivos del reacondicionamiento de estas instalaciones.

A continuación, el Padre Daniel Maini realizó una sentida bendición, para luego tomar la palabra la Secretaria de Obras Analía Ledesma, quien invitó a los presentes a recorrer las oficinas, explicando sus funciones.

Finalmente, el Intendente mostró y comentó sobre el reacondicionamiento y mejoras que se están realizando en el patio del edificio municipal.