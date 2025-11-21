Quedó habilitado el «Sendero del Bosque Spirandelli»

Quedó oficialmente habilitado el sendero del Bosque Spirandelli, un espacio que no solo embellece nuestro entorno sino que también resguarda una valiosa parte de la historia local y de su gran riqueza natural.

Un nuevo espacio de Brinkmann en el marco del Parque Nacional Ansenuza, que une pasado, presente y futuro, y que se abre para que toda la comunidad pueda disfrutarlo.

Del acto de inauguración participaron el Intendente Mauricio Actis junto al equipo de gobierno, el Subsecretario de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente Miguel Magnasco, el Guardaparque Nacional Victor Sotelo y representantes de instituciones relacionadas con el medioambiente, quienes también formaron parte de la creación del sendero, a quienes el Intendente entregó presentes por su trabajo.

En su discurso, Actis hizo una breve reseña histórica del lugar, agradeciendo a la familia Spirandelli, pionera de este gran pulmón verde a la vera de la Laguna Mar Chiquita. Afirmó: «Ese compromiso de los Spirandelli con la memoria, la identidad y el ambiente, se materializa en este sendero que inauguramos juntos». Además, pidió a la comunidad que entre todos cuidemos este nuevo espacio.

Para finalizar, las autoridades realizaron el tradicional corte de cintas que dejó inaugurado este bello espacio natural, para posteriormente recorrerlo y conocerlo en detalle.