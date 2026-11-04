RAAC Brinkmann: Brindaron charla en el CEIJA 16

Profesionales del Hospital Municipal e integrantes de la Red Asistencial de las Adicciones RAAC Brinkmann brindaron una charla educativa en el CEIJA N°16 Padre Jorge Isaac.

El conversatorio se dio en el marco de la jornada «Escuela – Familia – Comunidad», y abordó prevención, trabajo comunitario y compromiso social frente a una problemática que nos atraviesa como sociedad.

Taller «El Reto de las Amenazas»

Impulsado por el Rotary Club Brinkmann-Porteña se llevo a cabo en centros educativos de nuestra ciudad un taller donde se abordó el fenómeno conocido como «El Reto de las Amenazas», práctica difundida principalmente a través de plataformas digitales como Tik Tok.

El Taller se denominó «Reflexionando juntos, hablemos para sentirnos más seguros», y fue dictado por profesionales de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Provincia de Córdoba,

Desde el Gobierno de la Ciudad de Brinkmann y el Rotary Brinkmann-Porteña seguimos creando espacios de diálogo, reflexión, escucha y aprendizaje para nuestros jóvenes y la comunidad.