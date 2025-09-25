  • 25 septiembre, 2025

Salud

RAAC Brinkmann presente en conversatorio en San Francisco

Sep 24, 2025

Integrantes de la Red Asistencial de las Adicciones Córdoba sede Brinkmann participaron este martes en la ciudad de San Francisco del conversatorio “Modelo de Rol Sano: Estrategias de prevención en comunidad”, organizado por el Centro Preventivo de Adicciones.

La jornada estuvo encabezada por el Secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones, Dr. Santos García Ferreira.

Un modelo de trabajo que nos invita a pensar acciones y propuestas integrales de prevención, cuidado y transformación, para que podamos trabajar juntos desde la corresponsabilidad.