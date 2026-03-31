RAAC llevó a cabo Conversatorio «Hablemos en Comunidad» en el Nodo Argentina 2000

El equipo de la Red Asistencial de las Adicciones Brinkmann llevó a cabo el pasado viernes por la noche en el Nodo Barrial Argentina 2000 el conversatorio abierto «Hablemos en Comunidad».

Un espacio de encuentro y diálogo abierto a toda la comunidad, donde se compartió el trabajo que viene realizando la RAAC, y se reflexionó con todos los presentes sobre el acompañamiento y la prevención del consumo en nuestra comunidad, fortaleciendo de esta manera el trabajo en red.

Este encuentro contó también con testimonios de personas en recuperación.