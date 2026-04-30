Re-Conversar reunió a estudiantes de escuelas secundarias comprometidos con el Ambiente

El Gobierno de Córdoba llevó adelante la segunda edición de Re-Conversar, una jornada destinada a estudiantes de escuelas secundarias de la provincia, con el objetivo de fortalecer la participación juvenil y promover el compromiso ambiental desde las aulas.

La actividad fue impulsada a través de la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, a cargo de Victoria Flores, y reunió a más de 400 estudiantes en un espacio de encuentro, reflexión e intercambio sobre los principales desafíos socioambientales actuales.

Tras el impacto de su primera edición, Re-Conversar volvió a consolidarse como una propuesta orientada a que las juventudes puedan escucharse, compartir experiencias, inspirarse entre pares y asumir un rol activo en el cuidado de sus comunidades y territorios.

En esta oportunidad, participaron estudiantes de la Escuela Normal Superior “Dr. Alejandro Carbó”, del IPEM N°160 Hipólito Vieytes y del IPET N°249 Nicolás Copérnico.

La iniciativa forma parte de las políticas que lleva adelante el Gobierno provincial para promover la educación ambiental, la participación ciudadana y el desarrollo sostenible, con especial énfasis en el protagonismo de las nuevas generaciones.

En ese marco, Re-Conversar busca generar instancias donde las y los jóvenes puedan incorporar herramientas, debatir ideas y construir una mirada crítica sobre la relación entre ambiente, comunidad y futuro.

Además, la jornada permitió profundizar el concepto de biociudadanía, entendido como una forma de habitar el mundo desde la conciencia, la responsabilidad y el compromiso con el cuidado del ambiente y de la vida en todas sus formas.

El encuentro contó con la participación de Martín Jones, Nayet Kademián y Lu Peirone, jóvenes divulgadores y referentes comprometidos con la agenda ambiental, quienes compartieron sus experiencias, proyectos y perspectivas sobre los desafíos que enfrentan las comunidades frente al cambio climático, la economía circular y la construcción de hábitos sostenibles.

A través de esta propuesta, el Gobierno de Córdoba continúa fortaleciendo espacios de formación, intercambio y participación que promueven una ciudadanía activa, comprometida con el ambiente y con capacidad de impulsar transformaciones desde sus propios territorios.