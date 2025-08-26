Realizan 3° Taller Sensorial en Casa Graciela Boero de Morteros

La Municipalidad de Morteros invita a la comunidad a participar del tercer Taller Sensorial, que se realizará el sábado 6 de septiembre a las 16 horas en Casa Graciela Boero – Espacio Cultural Morteros. En esta edición, el taller estará a cargo de Bloom Velas y Aromas junto a Paos Design.

Durante el encuentro, los participantes tendrán la oportunidad de desarrollar sus propias creaciones manuales y personalizadas. Cada persona elaborará su propia vela artesanal, eligiendo un aroma que la represente o acompañe en este momento de su vida, y definiendo una intención para utilizarla en sus rituales personales. Además, se diseñará una etiqueta personalizada para la vela y un cuaderno tipo journal, decorado con materiales de papelería creativa de la colección Creativa de Ibi Craft, que permitirá iniciar un registro personal, escritura creativa o journaling, incluyendo las intenciones asociadas a cada vela.

El taller busca promover el arte y la creatividad como herramientas de bienestar emocional, generar espacios de encuentro entre personas de distintas edades en un ambiente relajado y sensible, revalorizar los oficios y las expresiones manuales como formas de autoexploración, y fomentar el disfrute del tiempo personal y la expresión individual.

Se trata de una experiencia artística y emocional en la que los participantes no solo se llevarán objetos hechos por ellos mismos, sino también herramientas para continuar creando y conectándose con su propia creatividad en casa. Todos los materiales necesarios para la actividad estarán incluidos.

Para informes e inscripción, los interesados pueden dirigirse al Centro Cultural Municipal en Italia 650, de 8 a 20 horas, o comunicarse a los teléfonos 405508 o 3562410275. Los cupos son limitados, por lo que se recomienda reservar con anticipación para asegurar un lugar y disfrutar de una tarde de inspiración y creatividad en un espacio único como Casa Graciela Boero.