Realizaron 1° Encuentro del Ciclo Capacitación 2026 para las Coordinaciones Locales Educativas

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba realizó el primer encuentro del Ciclo de Capacitación 2026 para las Coordinaciones Locales Educativas (CLE), con la participación de más de 300 asistentes entre intendentes, funcionarios locales y referentes educativos. La jornada se desarrolló el jueves 19 de febrero bajo modalidad virtual y dio inicio a un trayecto formativo orientado a fortalecer las capacidades de planificación y gestión educativa en los gobiernos locales.

La iniciativa es impulsada junto a la Red de Innovación Local (RIL) y la Fundación Varkey, y se enmarca en la estrategia provincial de fortalecimiento de la gobernanza educativa territorial. Este proceso cobra especial relevancia en un año en el que el Programa Ciudades de la Educación alcanzará a 200 localidades cordobesas.

La apertura contó con la participación del ministro de Educación, Horacio Ferreyra; la secretaria de Coordinación Territorial, Nora Bedano; y el coordinador del Programa Ciudades de la Educación, Eduardo Viñales, quienes destacaron la importancia de consolidar espacios de articulación entre Provincia y municipios para fortalecer la planificación educativa local.

Durante el encuentro se abordaron los lineamientos del Plan de Desarrollo Educativo Provincial y el rol de las CLE como ámbitos de planificación participativa. Asimismo, se presentó la estructura del Plan Anual CLE 2026, incluyendo la definición de ejes prioritarios, objetivos, actividades, actores involucrados, cronograma de implementación y resultados esperados, junto con los pasos administrativos para su presentación formal.

La jornada incluyó también la presentación de la Inteligencia Artificial del Portal de RIL como herramienta de apoyo para la elaboración del Plan Anual, orientada a facilitar los procesos de planificación y sistematización de información.

El ciclo de capacitación continuará el miércoles 25 de febrero con un segundo encuentro dedicado al análisis del contexto educativo local y al uso del Tablero de Datos del Ministerio de Educación para orientar la toma de decisiones. La instancia incluirá además una demostración en vivo del uso de la inteligencia artificial del Portal de RIL y un espacio de intercambio para consultas. La propuesta se extenderá durante febrero y marzo y contempla como instancia central la presentación del Plan Anual CLE 2026.

“El Plan de Desarrollo Educativo Provincial establece una hoja de ruta clara. Las Coordinaciones Locales de Educación cumplen un rol central en la articulación territorial, porque permiten que los lineamientos provinciales se traduzcan en acciones concretas en cada comunidad, a partir del trabajo conjunto entre municipios, instituciones educativas y actores locales”, expresó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

Por su parte, Eduardo Viñales, coordinador del Programa Ciudades de la Educación, destacó: “Cuando Provincia y gobiernos locales planifican de manera articulada, los proyectos educativos generan transformaciones reales en cada comunidad. El acompañamiento técnico y el trabajo en red permiten que las iniciativas respondan a las necesidades del territorio y se sostengan en el tiempo”.

A través de este espacio de formación y acompañamiento técnico, el Gobierno de Córdoba reafirma su compromiso con una política educativa que promueve la planificación estratégica, fortalece las capacidades locales y consolida una gobernanza articulada entre el Estado provincial y los municipios, con el objetivo de mejorar la calidad educativa y ampliar oportunidades en cada comunidad.