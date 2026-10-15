Realizaron 3° Encuentro de Educación Sexual Integral, en el 20° aniversario de la Ley 26150

El Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, llevo adelante el tercer encuentro regional de Educación Sexual Integral, a 20 años de la Ley 26.150.

La jornada reunió a más de 400 docentes y estudiantes para compartir prácticas pedagógicas, reconocer el camino recorrido y fortalecer el compromiso con una educación que promueva derechos, igualdad, afectividad y cuidado.

En el marco de las políticas de Bienestar educativo, la Subdirección de Acompañamiento Institucional, a través del Programa Provincial de ESI, impulsó este espacio para poner en valor el trabajo de las comunidades educativas y profundizar el abordaje transversal de la ESI.

Durante la apertura de la jornada, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó:

“Es valioso ver a la ESI como un derecho que se construye en el territorio, desde el nivel inicial hasta el superior. La ESI va mucho más allá de la sexualidad: aborda la prevención de las violencias y problemáticas actuales, integrando la idea del bienestar educativo”.

Asimismo, remarcó la importancia de darle continuidad en el aula: “Tomamos la decisión de incorporar los contenidos de ESI en las progresiones de aprendizaje para que no sea solo una jornada esporádica, sino que su abordaje sea sistemático en cada escuela”.

Luego de la apertura realizada por el ministro de Educación Horacio Ferreyra y la Subsecretaria de Coordinación Educativa Andrea Fessia, se llevó a cabo el panel «20 años de política pública en Educación Sexual Integral: lo construido, las disputas y los desafíos», con la participación de Sonia Papera, Facundo Boccardi, Jorgelina Marozzi, Juan José Castellano y Samanta Levet. El intercambio permitió reflexionar sobre la trayectoria de esta política pública y los desafíos que plantea su sostenimiento en las escuelas.

Las mesas de experiencias de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior recuperaron propuestas sobre vínculos saludables, reconocimiento de las emociones, autonomía, participación estudiantil, educación entre pares y prevención de las violencias. Las presentaciones dieron cuenta de las distintas maneras en que la ESI se integra a la enseñanza y a la vida institucional.

También se desarrolló el conversatorio «Los cuidados de las infancias y adolescencias frente a la vulneración de derechos», coordinado por Mariana Vallejo y María Lucía Kohan, que puso en el centro la responsabilidad institucional de escuchar, acompañar e intervenir para proteger derechos.

Por la tarde, bajo el título La ESI está de Feria, las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades presentaron diferentes stands con experiencias de trabajo.

Finalmente, el panel «Hablemos de cuidado: escuelas protagonistas en la promoción de la salud sexual» destacó el protagonismo de las comunidades educativas en la construcción de prácticas de cuidado. Desde el Ministerio de Salud se contó con la participación de Mg. Cecilia Guazzini (DAJA), En este marco, se realizó la entrega de premios y reconocimientos a estudiantes y docentes ganadores del Concurso Provincial de Salud Sexual «Sin globo no hay partido», organizado conjuntamente por los ministerios de Educación y de Salud de la Provincia.

Reflexionando sobre el impacto territorial de esta política, Marielena Luna, directora de la escuela primaria Rafaela Sánchez de Caldelari, expresó: “Es un gusto estar hoy y compartir la propuesta de educación de ESI. Desde el comienzo fue bastante difícil por la resistencia desde las familias, los docentes y la institución; pero el trabajo de todos estos años nos ha permitido empaparnos sobre este proyecto y poder hoy decir que la ESI se aborda en las instituciones. Nos permite acompañar a nuestros estudiantes, llegar a las familias y comprender el valor del cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra integridad, siempre desde este lugar de acompañamiento como escuela”.

Por su parte, Abril, estudiante de 6º año del Instituto Serviliano Díaz de Bialet Massé, destacó el valor de la ley en las aulas: “Los 20 años de la ESI, tanto en nuestro colegio como en nuestro curso, significan un paso muy importante porque responde al derecho que justamente nosotros tenemos. Nuestros profesores nos ayudan a darnos cuenta de que podemos aprender todo lo que implica la ESI, saber nuevas cosas e informarnos. Lamentablemente, hay muchas personas anteriores a esta ley que no pudieron aprender y hoy nosotros tenemos esa posibilidad y ese derecho”.

La celebración reafirmó el compromiso del Ministerio de Educación con una ESI que se construye cotidianamente en las aulas: una tarea pedagógica colectiva que fortalece vínculos respetuosos, previene las violencias y amplía las oportunidades de escucha, reconocimiento y participación de cada estudiante.