Reconocimientos: Entregaron Premios Perfil Córdoba 2026

El gobernador Martín Llaryora participó de la ceremonia de entrega de los Premios Perfil Córdoba 2026, un reconocimiento que distingue a personalidades, instituciones y proyectos que, desde distintos ámbitos, contribuyen al desarrollo de la provincia.

La edición de este año reunió a referentes de la cultura, la investigación científica, la justicia, el periodismo, la tecnología, el deporte y el compromiso social, poniendo en valor trayectorias consolidadas e iniciativas innovadoras que reflejan el talento y la capacidad de transformación de Córdoba.

Durante el acto, el mandatario felicitó a los premiados y destacó el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de cada una de las distinciones.

“Este reconocimiento va dirigido a instituciones y personas que han dedicado su vida al trabajo, al esfuerzo y a superarse cada día. Este premio es más que merecido para todos ustedes y también para sus familias, que los acompañaron en cada momento”, expresó Llaryora.

Luego, el gobernador remarcó el modelo de articulación que caracteriza a la provincia.

“En Córdoba podemos trabajar en conjunto más allá de las diferencias políticas o religiosas. Así logramos construir acuerdos, sostenerlos en el tiempo y alcanzar resultados que benefician a toda la sociedad”.

En la misma línea, agregó que “el trabajo público-privado que desarrollamos desde hace muchos años ha sido un diferencial para Córdoba, no solo en materia de infraestructura, sino también en institucionalidad. En esta provincia se respeta la división de poderes y hay libertad de expresión”.

Por su parte, el director de Perfil Córdoba, Agustín De La Reta, dio la bienvenida a los presentes y destacó el valor de reconocer a quienes contribuyen al crecimiento de la provincia.

“Cada una de las personas e instituciones que hoy homenajeamos puso su granito de arena para hacer una Córdoba mejor. Desde la cultura, la tecnología, la justicia, la ciencia o el deporte, hacen que nos sintamos orgullosos de vivir en esta provincia”, señaló.

Durante la ceremonia, Llaryora entregó el Premio a la Trayectoria al cantante Jairo, quien agradeció el reconocimiento y manifestó su emoción por la distinción.

Entre los galardonados también estuvieron el periodista Mario Pensavalle, distinguido por la Libertad de Expresión; la escritora Cristina Bajo, reconocida por su Labor Cultural; y Monserrat Aricó Buteler, premiada como Promesa en esa categoría.

Asimismo, recibieron distinciones el investigador del CONICET Pedro Jaureguiberry, en Ciencia; el jurista José Ignacio Cafferata Nores, por su trayectoria en el ámbito de la Justicia; y la empresa cordobesa Kilimo, en la categoría Inteligencia Digital/Social, por el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas al uso eficiente del agua en la producción agropecuaria.

También fueron reconocidos la Fundación E+E, por su programa de formación e inserción laboral destinado a personas privadas de la libertad, que obtuvo el Premio Bien Público; y el Club Atlético Belgrano, distinguido con el Premio al Mérito Deportivo.

Al cierre de la ceremonia, el gobernador felicitó nuevamente a los premiados y concluyó: “Los quiero felicitar a todos. Este premio, que es un mimo al alma para ustedes, también es un mimo para todos los cordobeses”.