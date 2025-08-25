Refuerzan con más horas Lengua y Matemáticas en Escuelas Primarias

El Gobierno de la provincia de Córdoba refuerza el desafío con la calidad educativa ampliando el programa “Enseñar Más” a más de 500 centros educativos de educación primaria estatal de gestión pública, avanzando así en la concreción del Compromiso Alfabetizador Córdoba.

Desde el inicio de la gestión del Gobernador Martín Llaryora, el Ministerio de Educación ha puesto en marcha una política educativa transformadora que garantiza más tiempo y mejores oportunidades de aprendizaje para cada estudiante cordobés.

Esta política educativa, que tuvo resultados altamente positivos durante el último semestre del 2024, se implementará nuevamente durante el 2025, con el propósito de garantizar más tiempo y mejores oportunidades de aprendizaje para los estudiantes de toda la provincia.

El programa, eje clave del Compromiso Alfabetizador Córdoba, comenzó en 2023 con 18.000 horas complementarias dedicadas al primer ciclo de la educación primaria en el marco del programa nacional hora más.

“Con esta expansión del programa, buscamos consolidar y mejorar los resultados que logramos en 2024 y ampliar su impacto. Enseñar Más es una política situada, que apuesta a una educación de calidad, más justa e inclusiva, en cada rincón de nuestra provincia”, expresó el Secretario de Educación Luis Franchi.

De agosto a diciembre cada institución participante ofrecerá dos horas semanales en contraturno de intensificación pedagógica.

Estas horas estarán a cargo de los propios docentes del nivel primario, quienes trabajarán con grupos focalizados de estudiantes que requieren acompañamiento específico para afianzar y/o potenciar sus trayectorias escolares.

“Enseñar Más», se consolida como una herramienta pedagógica fundamental para atender la diversidad, con foco en el aprendizaje real de cada estudiante.

«Desde la alfabetización hasta el pensamiento matemático, acompañamos los procesos con estrategias potentes y sostenidas”, afirmó el Director General de Educación Primaria, Lic. Cruz Álvarez.

El impacto de esta política educativa se respalda en la experiencia ya vivida en 2024, donde las escuelas pudieron afianzar la comprensión lectora, el desempeño escrito y el razonamiento lógico-matemático en los estudiantes. La continuidad y expansión de esta iniciativa en 2025 reafirman la decisión estratégica del Ministerio de Educación de invertir en más tiempo escolar de calidad, con recursos humanos, materiales y propuestas ajustadas a cada realidad.

“Transformar la educación es también transformar el tiempo escolar. Decidimos sumar horas, sumar escuelas, sumar estrategias. Decidimos hacer política educativa con datos, con presencia y con convicción”, concluyó el Ministro de Educación Horacio Ferreyra.