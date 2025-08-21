Región Centro estará presente del 4° Congreso Internacional del Maíz

El Salón Metropolitano de Rosario será sede de la cuarta edición del Congreso Internacional del Maíz, el evento más importante sobre el cultivo a nivel regional y nacional, además de ser uno de los principales del mundo.

La Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) estará presente con la participación de sus autoridades.

El evento tendrá lugar los días 27 y 28 de agosto, y la entrada es libre y gratuita inscribiéndose en el siguiente link: www.congresointernacionaldemaíz.com.ar

Durante las dos jornadas, diversas personalidades disertarán sobre la actualidad y el futuro del maíz.

Más de 120 oradores nacionales e internacionales abordarán temas relacionados al cultivo: enfermedades, brechas de rendimiento, clima, nuevas variedades, situación actual y posibles escenarios futuros de la plaga de la chicharrita, financiamiento, agtechs, agregado de valor en la cadena, huella de carbono y el posicionamiento de Argentina al respecto, biocombustibles, contexto de los mercados internacionales, movilidad sostenible, entre otras temáticas.

Por Córdoba estará presente el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso y su secretario de Agricultura y Recursos Naturales, Marcos Blanda, y por Santa Fe, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini y su secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mantarás.

Busso subrayó la importancia que tiene el maíz en la provincia de Córdoba, que es la principal productora del país. El ministro remarcó que participar en el CIM “es una oportunidad para que la Región Centro dialogue de igual a igual con los grandes actores del mundo, para compartir experiencias, tecnologías y estrategias que potencien una cadena productiva clave para el presente y el futuro de esta estratégica cadena».

El Congreso Internacional del Maíz, que este año se realiza en Rosario por primera vez, se posiciona como un espacio para impulsar el desarrollo del maíz. Este cultivo se traduce en alimentos, energía y oportunidades para el crecimiento sostenible de la región. Así, el CIM es un espacio de intercambio de conocimientos sobre esta temática.

La inscripción es gratuita, pero los cupos son limitados. Para participar, inscribirse en www.congresointernacionaldemaíz.com.ar