Región Centro: Organizaron Encuentro de «Currículum, Prácticas y Saberes»

Durante los días 17 y 18 de junio, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba organizó el Encuentro de currículum, prácticas y saberes – Región Centro, una propuesta que se inscribe en el plan de trabajo que vienen desarrollando las áreas educativas de las tres provincias. El objetivo principal fue fortalecer las prácticas de enseñanza vinculadas a la alfabetización (haciendo énfasis en lengua y matemáticas), promoviendo el diálogo pedagógico entre experiencias de instituciones de Nivel Inicial y Primario de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

Este encuentro representa la continuidad a la jornada realizada hace unas semanas atrás en Rosario, Santa Fe, sobre alfabetización inicial, y tendrá su correlato en el segundo semestre en la provincia de Entre Ríos, con foco en Educación Secundaria.

Cabe destacar que el encuentro reunió a los ministros de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, y de Santa Fe, José Goity; a la presidenta del Consejo General de Educación de Entre Ríos, Alicia Fregonese; al secretario de Integración Regional de Córdoba, Carlos Massei; y a la Subsecretaria de la Región Centro de Santa Fe Claudia Giaccone, miembros de la mesa ejecutiva de la Región Centro.

Las actividades desarrolladas en ambas jornadas en el Centro de Interpretación Científica Plaza Cielo Tierra, contaron con la participación de más de 70 integrantes equipos técnicos y referentes institucionales de las tres provincias. El cronograma incluyó estaciones educativas donde se presentaron programas provinciales, talleres simultáneos centrados en las nuevas progresiones de aprendizaje en Lengua y Matemática, y espacios de intercambio sobre políticas curriculares jurisdiccionales.

Las delegaciones de Entre Ríos y Santa Fe han podido intercambiar experiencia con los Jardines de Infantes Elpidio Torres y República de Chile, y las Escuelas Primarias Ángel Fausto Ávalos y Naciones Unidas de Córdoba Capital. Allí, equipos directivos, docentes y estudiantes compartieron prácticas educativas situadas e innovadoras, consolidando una perspectiva regional del derecho a aprender desde los primeros años.

“La Región Centro, con su potencia institucional y pedagógica, tiene mucho para aportar al diseño de políticas que transformen las aulas desde el diálogo y el trabajo compartido. Hoy recibimos a los colegas de Santa Fe y Entre Ríos para seguir aprendiendo”, expresó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

“La comunidad de aprendizaje que estamos construyendo en la Región Centro es fundamental: no aprendemos solos, aprendemos con otros.”, expresó Alicia Fregonese, presidenta del Consejo General de Educación. Su par de Santa Fe, el ministro José Godoy, destacó: “La alfabetización es una responsabilidad colectiva y regional. Tenemos que recuperar la centralidad de los aprendizajes y también la confianza: si no creemos que los chicos pueden aprender, no van a aprender”.

Además de las mencionadas autoridades, la segunda jornada estuvo encabezada por representantes de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro: Carlos Massei agregó en ocasión de este evento: “El trabajo conjunto entre provincias es un hecho inédito en la Argentina: la educación es el salto cualitativo que garantiza una vida digna”. En la misma línea, Claudia Giaccone sostuvo: “La Región Centro es un bloque con enorme potencial. Desde la cooperación educativa, podemos marcar un camino para incidir en las agendas nacionales con propuestas concretas y transformadoras”.

“Fue muy enriquecedor intercambiar ideas, saberes y experiencias. Nos impactó ver el trabajo con robótica”, comentó Eliana, coordinadora pedagógica del Plan Raíz de Santa Fe. “Lo más relevante fue el encuentro con el equipo institucional del jardín que visitamos. La mejor manera de honrar nuestra tarea es encontrándonos, discutiendo y creando juntos.”, agregó Emilia, directora General de Planeamiento Educativo de Entre Ríos. “Este encuentro nos alimenta, nos permite compartir con otros docentes y no sentirnos solos en este vital desafío que es la mejora de los aprendizajes centrados en la alfabetización.”, cerró Marcela, docente de la escuela Hogar Maggi de Córdoba.

“Las jornadas han posibilitado el diálogo entre las tres provincias, para seguir aprendiendo en comunidad, ratificando el compromiso de los tres gobernadores, Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, y Rogelio Frigerio. La Región Centro tiene el potencial de conectar e inspirar para mejorar”, concluyó el ministro anfitrión, Horacio Ferreyra.