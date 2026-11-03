Reglamentaron ley 10.970 que regula el ejercicio de la actividad de técnicos en emergencias extrahospitalarias

El Gobierno de Córdoba reglamentó la Ley 10.970, que regula el ejercicio de la actividad de los técnicos en emergencias extrahospitalarias en el territorio provincial.

La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y constituye un avance en la aplicación del marco legal que organiza su desempeño dentro de los equipos de atención sanitaria.

La reglamentación busca hacer efectivas las disposiciones de la ley y fortalecer la organización de una actividad clave para asistir a personas en situaciones de emergencia, en coordinación con profesionales médicos y otros integrantes de los servicios de asistencia.

Entre sus funciones, los técnicos en emergencias extrahospitalarias participan en la atención sanitaria, colaboran en maniobras de rescate, brindan primeros auxilios e intervienen en el traslado de pacientes, junto con los demás agentes involucrados en la respuesta ante emergencias.

La ley, sancionada el 19 de junio de 2024, determina los títulos habilitantes para ejercer y contempla un régimen excepcional para quienes ya desarrollan estas tareas sin contar con las titulaciones exigidas.

También establece derechos, obligaciones y prohibiciones, y regula la matriculación, el registro y el régimen disciplinario correspondiente.

La reglamentación comprende los artículos 5, 10, 13 y 15 de la normativa y fue impulsada por la Dirección General de Formación en Salud y Calidad del Paciente del Ministerio de Salud, con el objetivo de garantizar su correcta y efectiva aplicación en toda la provincia.

Además, el decreto faculta a la autoridad de aplicación para dictar las normas complementarias necesarias para su implementación.