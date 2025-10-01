Reinauguraron la cancha de Hockey “Soledad García”

El gobernador Martín Llaryora, junto al seleccionado femenino de Hockey sobre césped “Las Leonas”, dejó reinaugurado el estadio Soledad Garcia ubicado en el Polo deportivo Kempes de la ciudad de Córdoba. Se trata de la mayor intervención desde su inauguración concretada en el año 2012.

El evento, organizado por la Agencia Córdoba Deportes, reunió 78 instituciones deportivas y casi 5 mil niños, niñas y jóvenes de escuelas y clubes de hockey de toda la provincia, quienes disfrutaron una experiencia inolvidable junto a las máximas referentes de la disciplina.

Con esta nueva obra, el polo se consolida como uno de los espacios deportivos más importantes del país, al servicio de la formación y el desarrollo del deporte provincial.

Asimismo, la Provincia fortalece sus políticas públicas de inclusión en el deporte inmortalizando con nombre y apellido a quienes dejaron a Córdoba en lo más alto de los podios mundiales. Convirtiendo las hazañas deportivas, en espacios públicos de inclusión y desarrollo.

Durante la jornada, “Las Leonas» —recientes campeonas de América— protagonizaron un encuentro exhibición que se sumó a distintas actividades recreativas y deportivas, convirtiendo la reinauguración en una verdadera fiesta del hockey cordobés.

En ese marco, el titular de la Agencia Córdoba Deportes Agustín Calleri, resaltó el trabajo que viene haciendo la Provincia en materia infraestructura y expresó: “Para nosotros es muy importante y por eso le agradecemos al gobernador Llaryora por seguir invirtiendo en infraestructura que es tan importante para el crecimiento del deporte y para ser un faro de atracción de grandes eventos como lo viene siendo” .

Por su parte, la ex capitana de “Las Leonas” Luciana Aymar, destacó el reconocimiento que hace la Provincia con sus grandes deportistas. “Estoy contenta de poder estar presente, estuve en la inauguración y ahora estoy acompañando una gran amiga que es Sole en esta gran fiesta. Me encanta que se siga valorando el esfuerzo de grandes deportistas que marcaron una historia para todos los argentinos”.

Durante la ceremonia, el gobernador junto a Sole Garcia, descubrieron la placa que lleva el nombre de la ex leona. Cabe recordar que la Sole fue campeona mundial en 2002 y 2010, y medallista olímpica en Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008. Además, reconocida dos veces como la mejor jugadora joven del mundo por la FIH.

Luego Llaryora entregó un reconocimiento al combinado argentino y la bandera de Córdoba.

También las capitanas del equipo nacional, María José Granatto y Agostina Alonso, le obsequiaron al gobernador y al intendente Passerini la camiseta del seleccionado.

Por último, Llaryora distinguió a la mejor jugadora de hockey argentino de todos los tiempos, Luciana Aymar, por su sacrificio, su entrega y por dejar en los más alto a la bandera argentina.

Participaron del evento, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, junto a su par de Bioagroindustria, Sergio Busso; de Salud, Ricardo Pieckenstainer y de Desarrollo Humano, Liliana Montero. Además acompañaron, el Secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, Héctor “Pichi” Campana y el legislador, Miguel Siciliano.

El deporte como política pública: una cancha renovada con estándares internacionales

La cancha fue completamente renovada con una nueva carpeta sintética C1600 TXT, fabricada con hilado Tencate Thiolon, especialmente diseñada para el alto rendimiento y uso con base de agua. En total, se reemplazaron 5875 metros cuadrados de césped sintético, y se instaló un sistema de riego automático

Gracias a estos trabajos realizados, se posibilitará que el estadio que lleva el nombre de la dos veces campeona mundial se encuentre homologado por la Federación Internacional de Hockey (FIH).

La renovación consolida a Córdoba como sede estratégica para eventos nacionales e internacionales de hockey.

El nuevo campo, ahora azul, mejora la calidad del juego y garantiza entrenamientos y competencias más seguros, duraderos y cómodos para los jugadores.

Además, la obra incluyó renovación de las luminarias de las cuatro torres, se refaccionaron los perímetros con nuevos alambrados y alfombrados, se readecuaron desagües y se mejoraron bancos de suplentes y sector de competición.