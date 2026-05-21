Representantes de Fundación Construirnos, en Muestra de Casa FOA

Dos arquitectas que trabajan con la entidad: Daniela Alesso y Gisela Hidalgo, con el administrativo Marcelo Masín visitaron la imponente muestra que se está llevando a cabo en Pocito Social Life, de la ciudad de Córdoba. Participaron también, los titulares de las empresas constructoras que operan con la institución: Juan Marcelo Ríos, José Utrera, Pedro Juárez, Carlos Ludueña y Cristian Godoy.

La cuarta muestra federal, reúne 33 espacios de arquitectura, diseños, industria y paisajismo. La expo, es con una puesta que este año puso foco en la evolución de los espacios y en las nuevas formas de habitar. Abarca un recorrido de unos 4.400 metros cuadrados que aglutinan las intervenciones de arquitectos, diseñadores y estudios de distintas provincias de todo el país. Casa FOA, tiene un fin solidario y el destinatario, es la Fundación Oftalmológica Argentina, de allí las siglas que denominan a la exhibición.

Diseñar desde lo auténtico, rediseñar lo esencial, tradición en un presente continuo y, por supuesto, la transformación. Estas consignas invitan a pensar el diseño como un proceso constante: materiales que mutan, espacios que se adaptan y usos contemporáneos que responden a la forma de habitar hoy. No se trata de nostalgia ni de repetir lo conocido, sino de dar continuidad, de permitir que lo existente evolucione y se transforme en nuevas maneras de vivir el espacio. El diseño aparece así, como un puente entre lo que fue y lo que es, en constante transición.

Son numerosos los espacios que abordan temáticas especiales en cada sector: Hall de ingreso, living, cocina con comedor, playroom, baños, cuarto principal con baño, cuarto de niños y espacios con servicios, entre otros, muestran la inmensa variedad de opciones existentes para la decoración, la ambientación, la iluminación y el paisajismo.

Las profesionales y constructores de Fundación Construirnos pudieron observar las últimas tendencias y los productos de las distintas marcas del sector. Aberturas, cortinas, grifería, herrajes, melaminas, pisos, alfombras, porcelanatos, cielos rasos, instalaciones artísticas y eléctricas, entre tantas variantes, ofrecen un abanico muy actualizado de los nuevos usos y preferencias de las personas para la ambientación y decoración de los espacios de sus inmuebles.

Estas visitas enriquecen las propuestas arquitectónicas que ofrece Fundación Construirnos a todos los asociados, que pueden ver plasmados en sus diseños lo novedoso, lo moderno, lo vigente y el vintage. La entidad se enorgullece de contar con asesoras que tienen una vocación sostenida por la capacitación y la actualización de sus conocimientos en el rubro. Ello se nota, claramente, en cada una de las casas o locales comerciales que se van construyendo y dando en posesión.

La participación, esta vez, de los propios titulares de las empresas constructoras, permite a los oficiales tomar contacto directo con los productos y materiales que posiblemente les toque instalar, anticipando el conocimiento, ductilidad y modos de aplicación de los mismos.

Demostrando lo que pregona constantemente la organización brinkmanense, acerca de la integración y trabajo en equipo para logar la mayor eficiencia en el empleo de los recursos disponibles. Ello tiene su correlato, en la constante evolución de la experiencia constructiva de más de 180 bienes (contando los entregados y los en proceso de edificación). La concurrencia del administrativo Marcelo Masín, tuvo que ver con el cotejo de los precios de los artículos expuestos en la gran vidriera que es Casa FOA. La mayor organización constructora de Brinkmann, siempre procura estar a la vanguardia en esta materia.