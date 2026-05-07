Salud: Brindaron informe sobre abordaje integral del Dengue

El Ministerio de Salud de Córdoba realizó la última reunión de la sala de situación del Plan Estratégico de Vacunación y Abordaje Integral para la Prevención y el Control del Dengue, Chikungunya y Zika, correspondiente a la temporada 2025-2026.

Aunque el cierre de la sala responde a una estabilidad sostenida de las notificaciones durante las últimas semanas, no se da por finalizado el brote. En este sentido, la cartera sanitaria confirmó que continuarán las actividades de vigilancia epidemiológica y el control vectorial en todo el territorio.

Asimismo, especialistas recordaron a la comunidad que, aun con las bajas temperaturas, es fundamental mantener las medidas de prevención en el hogar, tales como la eliminación de potenciales criaderos de mosquitos y la protección personal para evitar picaduras.

Análisis de la temporada

Durante la reunión, se presentó un análisis de los datos de la temporada. Desde el primero de agosto del 2025 al 22 de abril del 2026, se confirmaron 4 casos de dengue y 24 de chikungunya.

Todos recibieron atención ambulatoria sin necesidad de internación, y no se registraron fallecidos por estas enfermedades.

De estos 4 casos de dengue, 2 fueron autóctonos, uno con residencia en Capital y otro en Río Ceballos, sin nexo entre ellos; mientras que los 2 casos importados, uno de Capital y otro de Río Tercero, tenían antecedentes de viaje a México.

Respecto al chikungunya, de los 24 casos, el 88 por ciento (21) fueron autóctonos y el 12 por ciento (3) importados. Del total de autóctonos, 15 eran oriundos de Villa Dolores, del departamento San Javier; 1 de Sauce Arriba, del departamento San Alberto, pero con nexo de transmisión en Villa Dolores y 5 del departamento Capital.

Con respecto a los 3 casos importados, se registraron en Córdoba, Malagueño y Montecristo; dos con antecedentes de viaje a Cuba y uno a Santiago del Estero.

Vigilancia y control vectorial

En cuanto a las acciones de vigilancia y control vectorial que se inician a partir de la notificación epidemiológica de un caso sospechoso o confirmado para estas enfermedades, durante esta temporada se llevaron a cabo 18 operativos de bloqueo de foco en toda la provincia.

De ellos, 8 se realizaron en la ciudad capital y 10 distribuidos en tres municipios del interior provincial, Bell Ville, Río Primero y Villa Dolores. Se trataron alrededor de 196 manzanas, 80 pertenecientes a la ciudad capital y 116 del interior provincial, y se visitaron 1.908 viviendas.

Además, se realizaron 14 monitoreos áedicos, que tuvieron como objetivo evaluar la presencia de criaderos y larvas de Aedes aegypti en viviendas, para determinar indicadores de riesgo para dengue, chikungunya y zika.

Dichas acciones fueron coordinadas por la División de Manejo Integrado de Vectores y articuladas con cada municipio seleccionado.

Se priorizaron 10 localidades en función a la casuística histórica, ubicación geográfica y aspectos socioambientales.

Del análisis de las muestras recolectadas se identificaron que todos los recipientes más comunes son objetos móviles y fáciles de remover como: baldes, floreros, recipientes con plantas y bebederos de animales.

Cabe aclarar que a la fecha se encuentra en curso un monitoreo en la localidad de Jesús María y se prevé realizar otro en Colonia Caroya.

En la misma línea, para esta temporada se puso en marcha el monitoreo mediante sensores de oviposición u ovitrampas, tienen por finalidad detectar el inicio y final de la actividad reproductiva del Aedes aegypti.

Estos dispositivos funcionan como recipientes que ofrecen a las hembras de estos mosquitos un lugar donde oviponer, es decir, colocar sus huevos.

En septiembre de 2025 se inició la colocación de 102 sensores de oviposición en la Ciudad de Córdoba, durante la semana epidemiológica 39 (última semana de septiembre) se evidenció el primer sensor positivo que determinó el inicio de la actividad reproductiva de hembras adultas de este mosquito.

Capacitaciones

Otras de las líneas sobre las cuales trabajó la provincia, son las diferentes capacitaciones para los equipos de salud, tanto del primer nivel de atención como de los hospitales provinciales.

Se avanzó con actualizaciones sobre los conocimientos y habilidades frente a la problemática del dengue, con el eje puesto en el reconocimiento de los signos de alarma, los diagnósticos diferenciales con otras enfermedades febriles agudas y el manejo clínico.

Además, desde el inicio de la temporada se realizaron tres cursos de capacitación en Manejo Integrado de Vectores a partir de la plataforma digital de gobierno. Las tres cohortes registraron un total de 304 inscriptos correspondientes a 29 municipios y comunas de la provincia.

También se realizaron cursos presenciales para la Municipalidad de Córdoba y un Taller de Georreferencia aplicada a vectores que contó con la participación de 278 personas vinculadas a la temática.