Salud y Fundación Ver Mejor: Realizaron 150 nuevas cirugías de catarata avanzada

En un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud de la Provincia y la Fundación Ver Mejor, se realizaron 150 nuevas cirugías a personas con diagnóstico de catarata avanzada y de ceguera legal, en el Hospital Elpidio Torres de la ciudad capital.

Fue en el marco de la campaña No más cataratas.

Se trata de intervenciones quirúrgicas gratuitas, dirigidas a personas sin obra social que presentan dichas afecciones. Cabe destacar que ya se realizaron más de 300 a través de esta iniciativa.

Manuel Picasso, director del hospital, expresó: “Las 150 cirugías que se realizaron y mejoraron la calidad de vida de las personas operadas, fueron el resultado de más de dos meses de organización entre el sector público y el sector privado”.

“Es importante mencionar que la iniciativa tuvo una muy buena convocatoria, con un gran número de personas que se acercaron a realizarse la valoración oftalmológica los días previos”, agregó el director.

Vale destacar que los insumos necesarios para estas cirugías fueron provistos por la Fundación Elena Barraquer, mientras que el Hospital Elpidio Torres brindó sus instalaciones para llevar adelante los procedimientos.

Todas las cirugías, que se practicaron el jueves 28 y el viernes 29 de agosto, fueron exitosas y permitieron que los pacientes recuperen su capacidad visual.

Por su parte, los controles posquirúrgicos se hicieron el sábado 30, donde se brindaron las indicaciones y se explicaron los signos de alarma a cada paciente.

Cabe mencionar que esta campaña se realizó también con el apoyo de la Sociedad Oftalmológica de Córdoba, el Consejo Argentino de Oftalmología, el Instituto de Microcirugía Ocular Córdoba IMOC, la Fundación Faco Extrema y el Instituto Oftalmológico ONNIS.