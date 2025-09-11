Salud y RAAC Morteros: Invitan a conversatorio «Modelo del Rol Sano»

La Municipalidad de Morteros, a través de la Secretaría de Salud y la RAAC Morteros, invita a la comunidad a participar del conversatorio “Modelo del Rol Sano”, que se realizará el viernes 12 de septiembre a las 19:00 horas en el Salón Parroquial.

La disertación estará a cargo de la Lic. en Psicología Betiana Piccino, referente y coordinadora de equipos de la RAAC en el departamento San Justo. El encuentro tiene como propósito reflexionar sobre la importancia de asumir un papel activo en la prevención del consumo de sustancias y en la promoción de prácticas saludables en el entorno social y familiar.

El secretario de Salud, Hugo Menéndez, destacó que “la prevención del consumo de sustancias es fundamental para proteger la salud y el bienestar de las personas, especialmente en la juventud. El consumo puede tener graves consecuencias para la salud física y mental, y afectar negativamente las relaciones sociales y familiares”.

El intendente Sebastián Demarchi señaló que “promover un rol sano es esencial para prevenir. El Estado municipal y los adultos, en casa, en las escuelas, en los clubes y en cada espacio que comparten nuestros jóvenes, tienen la responsabilidad de ser ejemplo, fortalecer la autoestima y los valores, mejorar la comunicación y garantizar oportunidades. Solo con un Estado presente podemos construir entornos más saludables”.

La Municipalidad de Morteros invita a todos los vecinos y vecinas a participar de este encuentro de reflexión comunitaria.