San Francisco: Conformaron Mesa Coordinadora Institucional de la Policía de Córdoba

En reciente reunión, concretada en la ciudad cabecera del Departamento San Justo, se llevó a cabo un encuentro de autoridades policiales, para dejar conformada la Mesa Coordinadora Institucional.

PARTE DE PRENSA

*SUB JEFATURA INTERIOR*

*DIRECCIÓN GENERAL DEPARTAMENTALES NORTE*

*FECHA: 27/05/2025*

*U.R.D. SAN JUSTO*

11:00 Horas

*MESA COORDINADORA INSTITUCIONAL DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA* Bv. 9 de Julio nro. 1683 B° Centro SAN FRANCISCO

Informa Sra. Directora URD San Justo *Crio. My. Lic. Analia Ludueña* que tuvo lugar sede de Casa Córdoba *MESA COORDINADORA* que contó con un comité conformado por el Sr. Subjefe policía Interior de la provincia de Córdoba *Crio. Gral. Lic. Antonio Urquiza*, Sr. Director Gral. Dptles. Norte *Crio. Gral. Lic. Ariel Vargas*, Sr. Subdirec. Dptles. Norte *Crio. My. Lic. Victor Quevedo*, Sr. Subdirector URD San Justo *Crio. Insp. Lic. Pablo Nieto*, Sres. Jefes de la dirección unidades especiales *Crio. My. Lic. Claudio Flores* y *Crio. Guillermo Moran* (SEOM) y *Crio. Rodolfo Battan* (Infantería); Director Gral. De policía patrulla Rural *Crio. Gral. Jorge Funes*, Director de inteligencia Criminal y estadística Interior de Fuerza policial Antinarcótico *Dtve. Mayor Mariano Paez*, Jefe de agencia Córdoba de Policía Federal Argentina *Crio. My. Fabio Azcona*, Sr. Jefe de policía de la provincia de Santa Fe *Dir. Gral. Lic. Carlos Pagano*, Sra. Directora del servicio Penitenciario de Córdoba *Subprefecto Paola Olivares*, Sr. Director EP7 *Subprefecto Néstor Luna*, *Prefecto Marcos Romero* del servicio Penitenciario de Córdoba, *Alcalde Gustavo Cabrera* del Servicio Penitenciario Federal y demás autoridades, dónde se concretó intercambio de información permitiendo identificar posibles conflictos y búsqueda de soluciones implementando acciones precisas y certeras, a través de la coordinación de esfuerzos y recursos, impulsando el trabajo mancomunado, para lograr mejorar la seguridad y productividad de forma eficiente y efectiva. Recalcandose la importancia de mantener una comunicación constante y la evaluación de progresos.