San Francisco: Desbarataron banda familiar e incautaron estupefacientes

En una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desmantelaron una banda familiar compuesta por cuatro narcomenudistas e incautaron estupefacientes en la ciudad de San Francisco.

El principal investigado (25) fue controlado en la vía pública, más precisamente sobre calle Brigadier López al 200 de la ciudad mencionada. Tras el palpado preventivo correspondiente, se logró el secuestro de dinero ($3.094.00) y una motocicleta.

Posteriormente se libraron cuatro allanamientos en San Francisco y el restante en la ciudad de Frontera (Santa Fe). En los domicilios, se incautaron 194 dosis de marihuana y tres de cocaína, un cigarrillo de cannabis sativa, dos armas de fuego, 35 municiones (calibres 22 y 32) y elementos aparentemente relacionados a la causa.

Vale destacar que los aprehendidos eran una madre, sus hijos y un comerciante de drogas. Realizaban delivery en diversos barrios de la ciudad y contaban con antecedentes penales.

Para finalizar, las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco ordenaron la remisión de lo secuestrado y el traslado de los aprehendidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.