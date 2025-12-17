San Francisco es sede de la final de Primera División del Fútbol Femenino

El próximo domingo, desde las 19.30 horas, el Estadio Juan Pablo Francia de Sp. Belgrano de San Francisco, abrirá sus puertas para vivir una de esas jornadas inolvidables: la gran final de la Primera División del Fútbol Femenino se jugará con transmisión en vivo de TNT Sports.

Belgrano de Córdoba y Newell’s Old Boys de Rosario se enfrentarán en un duelo cargado de emoción, pasión y talento, donde estará en juego mucho más que un título: el boleto a la próxima Copa Libertadores de Fútbol Femenino.

Comunicado del Sp. Belgrano en Redes Sociales

Dos instituciones históricas, dos camisetas pesadas y un mismo sueño que tendrá como escenario al estadio que late con el corazón verde.

Que la final del fútbol argentino se dispute en el Juan Pablo Francia no es casualidad. Es el resultado de una gestión que trabaja día a día, con convicción y compromiso, para posicionar a la institución en lo más alto del plano nacional. Es el reconocimiento a un club que crece, que se moderniza y que abre sus puertas a los grandes acontecimientos del deporte argentino.

Este domingo, el Juan Pablo Francia no será solo un estadio: será el símbolo del crecimiento, de la igualdad de oportunidades y del lugar que el fútbol femenino se ha ganado con esfuerzo y talento. Será el punto de encuentro de miles de miradas, de ilusiones que se abrazan y de una historia que sigue escribiéndose con orgullo.

Nuestra casa vuelve a ser protagonista. Y el fútbol argentino, una vez más, se juega en San Francisco.