San Francisco: Fuerzas de seguridad organizan operativo por evento especial

Las autoridades de las fuerzas de seguridad y organismos de control se reunieron hoy para coordinar el dispositivo de seguridad y prevención que se implementará para el evento musical del «Baile de la Mona Giménez», programado para el sábado 15 de noviembre.

La reunión coordinadora de trabajo se llevó a cabo en Casa Córdoba, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del evento.

Participaron del encuentro:

• El Subdirector General de Departamentales Norte, Crio. My. Lic. Mateo Vera.

• La Directora de la U.R.D. San Justo, Crio. My. Lic. Analía Ludueña.

• El Subdirector Crio. Insp. Lic. Pablo Nieto.

Además, estuvieron presentes representantes de todas las fuerzas de seguridad y organismos involucrados en la logística y el control del evento, incluyendo: Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina (P.F.A.), Fuerza Policial Antinarcotráfico (F.P.A.), y las Fuerzas Especiales como Infantería, S.E.O.M., D.U.A.R., y E.T.E.R. También asistieron representantes de Bomberos Voluntarios San Francisco y del área de Espectáculos Públicos de la Ciudad de San Francisco.

La reunión finalizó sin novedades, con todos los actores alineados para trabajar en conjunto.