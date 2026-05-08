San Francisco: Provincia avanza en la universalización de las sala de 3

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba encabezó la inauguración de una nueva sala en el Centro Educativo de Nivel Inicial (CENI) “Lucía Vaira de Aimetta”, en la ciudad de San Francisco. Esta ampliación es un paso clave en la política de expansión de la infraestructura escolar destinada a la primera infancia.

La obra, que representó una inversión provincial superior a los 64 millones de pesos, permite fortalecer la cobertura educativa en un sector estratégico de la ciudad, garantizando que más niñas y niños se incorporen al sistema formal desde los tres años.

Durante el acto, la vicegobernadora Myrian Prunotto expresó: «Esta inauguración no es un hecho aislado, sino parte de una visión federal que llega a cada localidad de nuestra Córdoba. Como nos pide siempre nuestro gobernador Martín Llaryora, trabajamos para que la obra pública esté al servicio del desarrollo humano, y no hay mejor lugar para invertir que en la escuela, que es donde se construye el futuro de nuestras comunidades».

Por su parte, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó el alcance de esta política y el impacto local en San Francisco: «Vamos por la universalización de la sala de 3 en todo el territorio provincial para el año 2027. Es un derecho que queremos garantizar para todos los chicos, para que tengan las mismas oportunidades desde el comienzo de su trayectoria.»

«Además -continuó- esta obra tiene un valor especial porque termina de configurar en Barrio La Milka un verdadero polo educativo, donde conviven el nivel inicial, el primario y la educación secundaria de vanguardia con nuestra escuela ProA. Es una respuesta integral para que el aprendizaje no se detenga».

En tanto, el intendente local, Damián Bernarte, manifestó su satisfacción por el trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado: «Para San Francisco es un orgullo ver cómo se concreta esta inversión. El trabajo conjunto entre el municipio y el equipo de la Provincia nos permite dar respuestas rápidas y concretas a las familias del barrio. Hoy La Milka tiene un ecosistema educativo completo, moderno y de calidad, acompañando el crecimiento sostenido de nuestra ciudad».

La jornada contó con la participación de autoridades educativas, la Secretaria De Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, la Directora de nivel, Marisa Carranza, la Inspectora, Anahi Leurino, la Directora del CENI «Lucia V. de Aimetta», Patricia Juarez y la Asesora ministerial, Graciela Brarda, acompañadas de la comunidad educativa, familias y autoridades municipales, quienes celebraron la apertura de este nuevo espacio que reafirma la prioridad de la educación como motor de progreso.